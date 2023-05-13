أردوغان: سأقبل نتيجة الانتخابات كيفما كانت

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقبل نتيجة الانتخابات أياً كانت.

وقال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الجمعة إن الحزب الحاكم وحلفاءه “سيعتبرون أي نتيجة في صناديق الاقتراع شرعية”، وسيفعلون “كل ما تتطلبه الديمقراطية”، وفق “بلومبيرغ”.

جاء ذلك بعدما اعتبر منافسه الرئيسي، كمال كيليتشدار أوغلو، بأن أعضاء الحكومة قد لا يرغبون بنقل السلطة سلمياً في حال فوز المعارضة.

كما اتهم مرشح المعارضة الأبرز الخميس فاعلين روسيين لم يكشف عن هويتهم بنشر محتوى بتقنية “التزييف العميق” ومعلومات مضللة أخرى، تهدف إلى التأثير على نتيجة انتخابات الأحد.

إلا أن الرئاسة الروسية نفت “بشدة” هذا الاتهام، فيما وقف أردوغان في صف نظيره الروسي بوتين خلال ظهور متلفز بحملته الانتخابية، الجمعة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0