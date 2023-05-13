تزامنا وموجة الحرارة.. أصحاب “الباراسولات والكراسي” يحتلون الشواطئ
هبة بريس - الرباط
تزامنا وموجة الحرارة التي تعرفها عدد من مدن ومناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة، تعرف المدن الساحلية إقبالا واسعا للمواطنين على الشواطئ.
ويحج العشرات من المواطنين بمختلف أعمارهم خلال الفترة الأخيرة وخاصة مع نهاية الأسبوع نحو الشواطئ هربا من حرارة الجو، وللاستمتاع بالسباحة.
وفي هذا الصدد، تعرف غالبية شواطئ المملكة إقدام فئة معينة من أصحاب المهن الموسمية، على اختيار الواجهة المقابلة للشاطئ ووضع طاولات وكراسي وشمسيات بها، مع فرض أسعار “خيالية” مقابل الجلوس بالمكان.
إقدام هذه الفئة على احتلال الواجهة “المميزة” في الشاطئ لكرائها للزوار، أثار غضب عدد من المصطافين الذين طالبوا الجهات المعنية بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات ولتمكين جميع المواطنين بمختلف الشرائح من الاستمتاع بقضاء وقت ممتع بالشاطئ دون مضايقات أو تكاليف إضافية.
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8 تعليقات
يخ تفو على بلاد. صحاب الجيليات. صحاب الباراسولات. الفساد بعينه
هناك اشخاص مسؤولون من الجماعات وراء هذه الفئة من الشباب ذوو السوابق القضائية الذي يستولون على الشواطئ ويبتزون المواطنين .
شوهتوا راسكم. للأسف على زواج اخر الزمان.
يجب على السلطات المختصة بالمراقبة في الشواطئ وتكون هناك رخص حتى لا تعم الفوضى بين المصطافين وأصحاب الكراسي والشمسيات.
بالفعل عرف المغرب خلال هذه الفترة موجة الحر الغير المسبوقة وهذا ما جعل بعض المصطافين يلتجؤون إلى الشواطئ ولكن للاسف الشديد أصحاب الكراسي والشمسيات يقومون باستغلال الفرص بكراء هذه المظلات الشمسية والكراسي مما سبب ذالك فوضى بين الطرفين..
في الشواطئ الكل يلغي بلغاه ولا أحدا يحرك ساكنا فكيف يعقل ان اصحاب الكراسي والشمسيات يقومون باستغلال الشواطئ بدون ترخيص ..
نتمنى وضع حلول مناسبة ترضي الطرفين بدون نزاعات بين الطرفين.(الكراسي والشمسيات والمصطافين)
وكان الشاطئ في ملكيتهم!!!!!