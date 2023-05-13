تزامنا وموجة الحرارة.. أصحاب “الباراسولات والكراسي” يحتلون الشواطئ

2023-05-13 / 12:07
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هبة بريس - الرباط

تزامنا وموجة الحرارة التي تعرفها عدد من مدن ومناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة، تعرف المدن الساحلية إقبالا واسعا للمواطنين على الشواطئ.

ويحج العشرات من المواطنين بمختلف أعمارهم خلال الفترة الأخيرة وخاصة مع نهاية الأسبوع نحو الشواطئ هربا من حرارة الجو، وللاستمتاع بالسباحة.

وفي هذا الصدد، تعرف غالبية شواطئ المملكة إقدام فئة معينة من أصحاب المهن الموسمية، على اختيار الواجهة المقابلة للشاطئ ووضع طاولات وكراسي وشمسيات بها، مع فرض أسعار “خيالية” مقابل الجلوس بالمكان.

إقدام هذه الفئة على احتلال الواجهة “المميزة” في الشاطئ لكرائها للزوار، أثار غضب عدد من المصطافين الذين طالبوا الجهات المعنية بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات ولتمكين جميع المواطنين بمختلف الشرائح من الاستمتاع بقضاء وقت ممتع بالشاطئ دون مضايقات أو تكاليف إضافية.

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