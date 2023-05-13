بطولة العالم للمواي طاي.. المغرب يحرز 10 ميداليات

هبة بريس

أحرز المغرب عشر ميداليات ( 4 ذهبية و1 فضية و5 برونزية) ، خلال بطولة العالم للمواي طاي ، التي احتضنتها العاصمة التايلاندية بانكوك ما بين 3 و12 ماي الجاري.

وتمكن المغرب ، عقب هذا الانجاز، من احتلال المركز الثاني عالميا في فئة أقل من 23 سنة والخامس في الترتيب العام .

وعادت الميداليات الأربع لكل من خولة الدعقالي في وزن 75 كلغ بعد فوزها في المباراة النهائية على الإيرانية ارينزو

دوستيانككلاتينو، وسعيدة لحميدي في وزن 67 كلغ بتغلبها على الأسترالية نيكول لاو تاربيرت، وكلثوم أخلوف في وزن 48 كلغ بتفوقها على الفيتنامية لونغ نكويين ثي، ثم إبراهيم بوديك في وزن أقل من 91 كلغ بعدما تجاوزه في النهاية بالضربة القاضية المصري أحمد ناصيف.

وجاءت الميدالية الفضية بواسطة سمية الثلاوي في وزن 71 كلغ بعد انهزامها في النزال النهائي أمام الروسية لوليا شوخينا .

ونال الميداليات البرونزية الأربع كل من بلوراث أميمة في وزن أقل من 48 كلغ وبلحرشة أميمة في وزن أقل من 57 كلغ و يحيى صبحي في وزن أقل من 54 كلغ و الزاهيدي عبدالعالي في وزن أقل من 71 كلغ ، ثم الأيوبي علي في وزن أقل من 86 كلغ

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0