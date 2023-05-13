ريم طارق تصف زواجها من حسن شاكوش ب”ابتلاء ربنا”

2023-05-13 / 12:26
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القسم الفني: هبة بريس

كشفت ريم طارق، زوجة مغني المهرجانات حسن شاكوش، أنها تمر بفترة سيئة منذ بدء الأزمة الأخيرة بينها وبين زوجها، مشيرة إلى أنها تصلها رسائل تزعجها على مدار اليوم.

و عن زواجها من حسن شاكوش، قالت “طارق” :”ابتلاء من ربنا، وأنا صابرة عليه، وربنا سيخرجني منه على خير”، ولفتت إلى أنه يجب على كل فتاة مقبلة على الزواج، أن تكون حذرة في اختيارها، بعيدا عن المشاعر والعواطف.

وكان والد ريم طارق، زعم سابقا تعرضه للتهديد من قبل حسن شاكوش، وذلك بعد الأزمة الجديدة بين الزوجين.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يكن يتوقع أن يتصرف شاكوش بهذه الطريقة، ويرسل إليه رسائل تهديد “بيقولولي إنه فوق القانون”.

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