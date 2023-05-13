انتخاب فيصل لعرايشي رئيسا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية

2023-05-13 / 11:15
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هبة بريس

أعيد انتخاب ، فيصل لعرايشي، بالإجماع رئيسا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية لولاية جديدة، وذلك في أعقاب الجمع العام الانتخابي، الذي عقد أمس الجمعة، بمقر اللجنة الأولمبية بالرباط.

وجاء انتخاب لعرايشي، وكيل اللائحة الوحيدة، والذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب، بعد حصوله على 27 صوتا من مجموع 27 صوتا معبر عنها من الجامعات الأولمبية (33 جامعة أولمبية).

وتضم اللائحة المنتخبة ،المتكونة من 11 شخصا تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي، بالإضافة إلى فيصل لعرايشي ،نائبين للرئيس وهما عبد السلام أحيزون وفوزي لقجع، إلى جانب عبد اللطيف إذماحما الكاتب العام ، ومحمد بلماحي نائبه، إدريس حسا أمين المال وشفيق الكتاني.

كما تضم اللائحة خمسة مستشارين وهم جواد بلحاج وسلمى بناني وفؤاد مسكوت ومصطفى أوراش وإدريس الهلالي.

وتم خلال الجمع العام العادي للجنة الوطنية الاولمبية المغربية ،المنعقد اليوم أيضا، مناقشة والمصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبيين والماليين لسنتي 2021 و2022

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