بعد الإفراج عنه.. عمران خان: عاملوني كإرها.بي

هبة بريس - وكالات

أكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في بلاده هي إجراء الانتخابات، وذلك عقب الإفراج عنه بكفالة.

وأضاف عمران خان (70 عاما) في مقابلة مع قناة “الجزيرة”، أنه بعد الإفراج عنه يمكنه العودة إلى منزله بأمان، مؤكدا أن المحكمة العليا منحته إفراجا بكفالة في جميع القضايا الرئيسية المرفوعة ضده.

وقال: “غدا سنخاطب الأمة ونمنحها الأمل”.

وحذر خان من فرض حالة الطوارئ، قائلا: “من يفكر بفرض حالة الطوارئ في باكستان أحمق؛ لأن ذلك سيجر البلد إلى الانهيار وتعميق الأزمة”.

وعما حدث معه خلال مدة توقيفه، قال زعيم حزب “حركة إنصاف”: “عندما كنت في السجن كانت هناك فوضى، ولم يكن لدي أي فكرة عما كان يحدث لأن من اختطفني عاملني كإرهابي”.

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