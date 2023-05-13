بعد الإفراج عنه.. عمران خان: عاملوني كإرها.بي

2023-05-13 / 10:58
0
هبة بريس - وكالات

أكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في بلاده هي إجراء الانتخابات، وذلك عقب الإفراج عنه بكفالة.

وأضاف عمران خان (70 عاما) في مقابلة مع قناة “الجزيرة”، أنه بعد الإفراج عنه يمكنه العودة إلى منزله بأمان، مؤكدا أن المحكمة العليا منحته إفراجا بكفالة في جميع القضايا الرئيسية المرفوعة ضده.

وقال: “غدا سنخاطب الأمة ونمنحها الأمل”.

وحذر خان من فرض حالة الطوارئ، قائلا: “من يفكر بفرض حالة الطوارئ في باكستان أحمق؛ لأن ذلك سيجر البلد إلى الانهيار وتعميق الأزمة”.

وعما حدث معه خلال مدة توقيفه، قال زعيم حزب “حركة إنصاف”: “عندما كنت في السجن كانت هناك فوضى، ولم يكن لدي أي فكرة عما كان يحدث لأن من اختطفني عاملني كإرهابي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أردوغان: سأقبل نتيجة الانتخابات كيفما كانت

أردوغان: سأقبل نتيجة الانتخابات كيفما كانت

2023-05-13 / 12:48
Photo of الموريتانيون يختارون ممثليهم في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية

الموريتانيون يختارون ممثليهم في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية

2023-05-13 / 10:27
Photo of الاتحاد الأوروبي يريد “تعديل” موقفه تجاه الصين

الاتحاد الأوروبي يريد “تعديل” موقفه تجاه الصين

2023-05-12 / 21:48
Photo of مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: 200 ألف شخص فروا من السودان

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: 200 ألف شخص فروا من…

2023-05-12 / 14:06
Photo of باكستان.. الإفراج عن عمران خان بكفالة بعد إلغاء توقيفه

باكستان.. الإفراج عن عمران خان بكفالة بعد إلغاء توقيفه

2023-05-12 / 12:34
Photo of الداخلية التركية: أمريكا تتدخل في انتخاباتنا

الداخلية التركية: أمريكا تتدخل في انتخاباتنا

2023-05-12 / 11:33
Photo of إيلون ماسك يعين رئيسة جديدة لتويتر

إيلون ماسك يعين رئيسة جديدة لتويتر

2023-05-12 / 09:55
Photo of الادعاء الفرنسي : يجب محاكمة ساركوزي بتهمة الحصول على تمويل ليبي

الادعاء الفرنسي : يجب محاكمة ساركوزي بتهمة الحصول على…

2023-05-11 / 21:44
Photo of النواب الأوروبيون يطالبون بالإفراج عن صحفي جزائري مسجون

النواب الأوروبيون يطالبون بالإفراج عن صحفي جزائري مسجون

2023-05-11 / 20:55
Photo of مق– تل شخص وإصابة آخرين وسط إسرائيل بصاروخ من غزة

مق– تل شخص وإصابة آخرين وسط إسرائيل بصاروخ من…

2023-05-11 / 18:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق