المغرب وإسواتيني يوقعان بروتوكول تعاون برلماني

هبة بريس

وقع رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة ورئيسة مجلس الشيوخ في مملكة اسواتيني لينديوي دلاميني، الجمعة في ازولويني جنوب العاصمة مبابان ، بروتوكول تعاون برلماني بين المؤسستين التشريعيتين.

ويضع هذا الاتفاق، الذي وقع عليه بالأحرف الأولى على هامش اللقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (ASSECAA) ، الذي يعقد في الفترة من 11 إلى 13 ماي في إزولويني، إطارًا للتعاون والتبادل بين الطرفين لغرض التشاور والارتقاء وبناء القدرات في تدبير وتنمية الموارد البشرية.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية من خلال إنشاء إطار تعاون قائم على البرامج التي سيتم تنفيذها في شكل خطة عمل سنوية.

ويروم بالتالي تحسين جودة الخدمات البرلمانية، وتبسيط العمليات الإدارية، وتحديث الحكومة الإلكترونية، والتطوير المتبادل للبحث في مجال التشريع وإدارة المعرفة في المجالات المتعلقة بالعمل البرلماني.

وأكد السيد ميارة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار جهود المغرب لتعزيز تبادل التجارب والخبرات ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن بروتوكول التعاون البرلماني سيسمح للموارد البشرية في المؤسستين بالاستفادة من ورشات التكوين لتعزيز قدرات المؤسستين في الرقابة على العمل الحكومي.

ويهدف الاجتماع التشاوري العاشر للقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والذي ينعقد بحضور نخبة من الشخصيات السياسية الإفريقية والعربية، بشكل أساسي إلى تعزيز أسس التعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك مناقشة عدد معين من القضايا والمواضيع التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للأطراف الإفريقية والعربية

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