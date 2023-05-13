الموريتانيون يختارون ممثليهم في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية
يتوجه الناخبون في موريتانيا اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية العامة.
وسيتم اختيار برلمان جديد مكون من 176 مقعدا، إضافة إلى اختيار أعضاء 13 مجلسا جهويا وأعضاء 238 بلدية
ودخلت البلاد أمس الجمعة مرحلة الصمت الانتخابي، بعد حملة دعائية صاخبة وتنافسية بين الأحزاب المشاركة.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدة أن جميع المكاتب ستفتح عند الساعة السابعة صباحا، وتنتهي في السابعة مساء.
وجرت الحملة الانتخابية التي استمرت لمدة 15 يوما، في ظروف جيدة يطبعها التنافس الانتخابي واختتمت مساء الخميس بهدوء تام في أغلب الدوائر.
ويبلغ عدد الناخبين نحو 1.8 مليون موريتاني، فيما يبلغ عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات 25 حزبا، أهمها حزب الإنصاف الحاكم، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الإسلامي، وحزب الصواب الذي يضم منشقين عن الحزب الحاكم.
إلى ذلك اتهمت المعارضة الموريتانية الحزب الحاكم بـ “استخدام أدوات الدولة بالترغيب والترهيب في الحملة الانتخابية”.
وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، محمد ولد مولود إن أحزابا سياسية معارضة قررت تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العملية الانتخابية بهدف تنسق المواقف وتبادل المعلومات، متهما حزب الإنصاف الحاكم باستخدام موارد الدولة في الحملة الانتخابية.
9 تعليقات
يجب أن تكون هناك المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة في هذه الانتخابات الرئاسية ..
لايجب إستخدام موارد الدولة لانه غير قانوني.
نتمنى أن تكون الانتخابات تملؤها النزاهة الوطنية والمصداقية ومحاربة الفساد بشتى أنواعه وأحكامه.
محاربة الرشوة في الحملة الانتخابية وذلك في برامج التوعية والتحسيسية..
نتمنى من البرلمانيين والمنتخبين الجدد ان تكون من ورائهم الاستفادة وإن تخدم الشعب الموريتاني وخروجه من الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي يعرفها العالم بأكمله.
كل من قام باختيار منتخبه يجب ان يكون قد المسؤولية في خدمة الوطن الموريطاني وان تستمر هذه الانتخابات الرئاسية في أحسن الظروف بدون نزاعات بين المنتخبين ..
ككوني مواطن موريطاني نتمنى من المنتخبين مراعاة وضعية الشباب الحاصل على ديبلومات ودراسات عليا بايجاد فرص العمل ووضائف لهم بعد الانتخابات ان يكون أول ملف يدرسونه وجزاكم الله خيرا.
يجب على الشعب الموريتاني أن يصوت على من يستحق ومن يخدم البلاد بمصداقية وروح وطنية معنوية عالية الجودة.
نتمنى من هذه الانتخابات الرئاسية ان يستفيد منها الشعب الموريتاني وأن لا تشبه انتخابات الرئاسية بالمغرب..