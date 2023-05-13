الموريتانيون يختارون ممثليهم في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية

2023-05-13 / 10:27
9
هبة بريس - وكالات

يتوجه الناخبون في موريتانيا اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية العامة.

وسيتم اختيار برلمان جديد مكون من 176 مقعدا، إضافة إلى اختيار أعضاء 13 مجلسا جهويا وأعضاء 238 بلدية

ودخلت البلاد أمس الجمعة مرحلة الصمت الانتخابي، بعد حملة دعائية صاخبة وتنافسية بين الأحزاب المشاركة.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدة أن جميع المكاتب ستفتح عند الساعة السابعة صباحا، وتنتهي في السابعة مساء.

وجرت الحملة الانتخابية التي استمرت لمدة 15 يوما، في ظروف جيدة يطبعها التنافس الانتخابي واختتمت مساء الخميس بهدوء تام في أغلب الدوائر.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 1.8 مليون موريتاني، فيما يبلغ عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات 25 حزبا، أهمها حزب الإنصاف الحاكم، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الإسلامي، وحزب الصواب الذي يضم منشقين عن الحزب الحاكم.

إلى ذلك اتهمت المعارضة الموريتانية الحزب الحاكم بـ “استخدام أدوات الدولة بالترغيب والترهيب في الحملة الانتخابية”.

وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، محمد ولد مولود إن أحزابا سياسية معارضة قررت تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العملية الانتخابية بهدف تنسق المواقف وتبادل المعلومات، متهما حزب الإنصاف الحاكم باستخدام موارد الدولة في الحملة الانتخابية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أردوغان: سأقبل نتيجة الانتخابات كيفما كانت

أردوغان: سأقبل نتيجة الانتخابات كيفما كانت

2023-05-13 / 12:48
Photo of بعد الإفراج عنه.. عمران خان: عاملوني كإرها.بي

بعد الإفراج عنه.. عمران خان: عاملوني كإرها.بي

2023-05-13 / 10:58
Photo of الاتحاد الأوروبي يريد “تعديل” موقفه تجاه الصين

الاتحاد الأوروبي يريد “تعديل” موقفه تجاه الصين

2023-05-12 / 21:48
Photo of مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: 200 ألف شخص فروا من السودان

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: 200 ألف شخص فروا من…

2023-05-12 / 14:06
Photo of باكستان.. الإفراج عن عمران خان بكفالة بعد إلغاء توقيفه

باكستان.. الإفراج عن عمران خان بكفالة بعد إلغاء توقيفه

2023-05-12 / 12:34
Photo of الداخلية التركية: أمريكا تتدخل في انتخاباتنا

الداخلية التركية: أمريكا تتدخل في انتخاباتنا

2023-05-12 / 11:33
Photo of إيلون ماسك يعين رئيسة جديدة لتويتر

إيلون ماسك يعين رئيسة جديدة لتويتر

2023-05-12 / 09:55
Photo of الادعاء الفرنسي : يجب محاكمة ساركوزي بتهمة الحصول على تمويل ليبي

الادعاء الفرنسي : يجب محاكمة ساركوزي بتهمة الحصول على…

2023-05-11 / 21:44
Photo of النواب الأوروبيون يطالبون بالإفراج عن صحفي جزائري مسجون

النواب الأوروبيون يطالبون بالإفراج عن صحفي جزائري مسجون

2023-05-11 / 20:55
Photo of مق– تل شخص وإصابة آخرين وسط إسرائيل بصاروخ من غزة

مق– تل شخص وإصابة آخرين وسط إسرائيل بصاروخ من…

2023-05-11 / 18:23

‫9 تعليقات

  1. يجب أن تكون هناك المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة في هذه الانتخابات الرئاسية ..

  3. نتمنى أن تكون الانتخابات تملؤها النزاهة الوطنية والمصداقية ومحاربة الفساد بشتى أنواعه وأحكامه.

  5. نتمنى من البرلمانيين والمنتخبين الجدد ان تكون من ورائهم الاستفادة وإن تخدم الشعب الموريتاني وخروجه من الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي يعرفها العالم بأكمله.

  6. كل من قام باختيار منتخبه يجب ان يكون قد المسؤولية في خدمة الوطن الموريطاني وان تستمر هذه الانتخابات الرئاسية في أحسن الظروف بدون نزاعات بين المنتخبين ..

  7. ككوني مواطن موريطاني نتمنى من المنتخبين مراعاة وضعية الشباب الحاصل على ديبلومات ودراسات عليا بايجاد فرص العمل ووضائف لهم بعد الانتخابات ان يكون أول ملف يدرسونه وجزاكم الله خيرا.

  8. يجب على الشعب الموريتاني أن يصوت على من يستحق ومن يخدم البلاد بمصداقية وروح وطنية معنوية عالية الجودة.

  9. نتمنى من هذه الانتخابات الرئاسية ان يستفيد منها الشعب الموريتاني وأن لا تشبه انتخابات الرئاسية بالمغرب..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق