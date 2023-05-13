لاحقوا سائق سيارة وتسببوا في وفاته.. إيقاف 3 أشخاص بآيت ملول

هبة بريس

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بآيت ملول بتنسيق مع نظيراتها بمدينتي أكادير وإنزكان، أمس الجمعة 12 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المتبوع بحادثة سير نتجت عنها وفاة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة آيت ملول قد باشرت، صبيحة يوم الأربعاء الماضي، إجراءات معاينة حادثة سير بحي أزرو نتج عنها وفاة السائق، قبل أن تكشف التحريات والأبحاث الميدانية المنجزة عن تورط مجموعة من الأشخاص في تعريض الضحية لاعتداء بالسلاح الأبيض وملاحقته على متن سيارته، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويصطدم بعمود كهربائي، مما تسبب في وفاته.

وقد مكنت التحريات المكثفة المدعومة بالأبحاث التقنية من تشخيص هوية المشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تسفر الأبحاث عن توقيف ثلاثة من بينهم، وهم المشتبه فيه الرئيسي المتورط في التحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وكذا شخص ثانٍ يشتبه في تورطه في المشاركة في التنفيذ المادي لها، فضلا عن شخص ثالث يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة، بينما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي المشتبه فيهم المساهمين والمشاركين في ارتكابها بعد تحديد هوياتهم بشكل كامل.

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