لاحقوا سائق سيارة وتسببوا في وفاته.. إيقاف 3 أشخاص بآيت ملول
تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بآيت ملول بتنسيق مع نظيراتها بمدينتي أكادير وإنزكان، أمس الجمعة 12 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المتبوع بحادثة سير نتجت عنها وفاة.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة آيت ملول قد باشرت، صبيحة يوم الأربعاء الماضي، إجراءات معاينة حادثة سير بحي أزرو نتج عنها وفاة السائق، قبل أن تكشف التحريات والأبحاث الميدانية المنجزة عن تورط مجموعة من الأشخاص في تعريض الضحية لاعتداء بالسلاح الأبيض وملاحقته على متن سيارته، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويصطدم بعمود كهربائي، مما تسبب في وفاته.
وقد مكنت التحريات المكثفة المدعومة بالأبحاث التقنية من تشخيص هوية المشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تسفر الأبحاث عن توقيف ثلاثة من بينهم، وهم المشتبه فيه الرئيسي المتورط في التحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وكذا شخص ثانٍ يشتبه في تورطه في المشاركة في التنفيذ المادي لها، فضلا عن شخص ثالث يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة، بينما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي المشتبه فيهم المساهمين والمشاركين في ارتكابها بعد تحديد هوياتهم بشكل كامل.
14 تعليقات
يجب تشديد العقوبة السجنية عليم
على الأمن ان يكون في أتم الاستعداد لمواجهة أي اعتداء على أي مواطن تعرض التعسف..
على الأمن الضرب بيد من حديد على كل الجانحين والمشرملين وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم..
الشعب المغربي يطالب بإطلاق النار على اللصوص ..
اصبحنا مهددين في الشوارع بسبب كثرة الجانحين والضحية هو المواطن..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وحوش أدمية..
نتمنى ان يتم الحكم عليهم بعشر سنوات سجن ليكونوا عبرة لغيرهم ..
شكرا للشرطة على مجهوداتها الجبارة من أجل إيقاف الجناة..
مشكورين على مجهوداتكم ..
نتمنا من ألله عز وجل ان يهدينا ويهدي الجميع يارب العالمين
كما يقال الي دار الدنب يستاهل اللعقوبة الله ايراجع بينا
كفانا حروبات علا بعضنا البعض وخراب هذا الوطن
ان لله وانا إليه راجعون في اللذي فقد روحه في هذه الحادثة وحسبنا الله ونعم الوكيل في الاخرين الله يخوذ فيهم الحق خربو البلاد والعباد يجب معاقبتهم باشد العقوبات
يجب علا هؤلاء الموجرمين ان يتعلمو من هو الله هو الذي مابين غمضة عين وفتحها يغير من حال إلى حال اللهم غير حالنا الى احسن حال فهاؤلاء الموجرمين ليس لهم دراية بالله