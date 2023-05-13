طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بداخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، في حين ستكون الأجواء غائمة وممطرة بكل من سواحل البحر الأبيض المتوسط والريف، وشمال المنطقة الشرقية.
كما ستكون السماء غائمة أحيانا مع نزول قطرات مطرية متفرقة ومصحوبة برعد محلي وذلك فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، وجنوب المنطقة الشرقية وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد.
وسيلاحظ أيضا تشكل سحب منخفضة، مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من وسط البلاد، والأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و24 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 11 و17 درجة في باقي ربوع المملكة.
وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض مقارنة بتلك المسجلة بالأمس.
أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية والداخلة وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
14 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
يجب ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها..
الامور تزداد سوءا نتمنى ان تمطر في الايام القادمة ان شاء الله تعالى..
لولا الماء لمات كل من في الارض من انسان وحيوان ونبات . وجعلنا من الماء كل شيء حي..
قوله تعالى:« وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ »..
تراجع مستوى نسبة ملئ السدود والفرشة المائية..
الوزارة الوصية تدق ناقوس الخطر في تراجع مستوى السدود ..
نواجه أزمة الماء وعلى الحكومة التدخل لايجاد حلول استعجالية..
يجب الإكثار من الاستغفار والدعاء وذالك لأفعالنا السيئة..
الحمدالله على كل شيء قدر وقدر والله رحيم بعباده
يجب مراقبة الاطفال في شورب الماء باتضام
نحن مقبلين على موجة حر حادة اللهم برد علينا من حرها
يجب علا أصحاب النزهة بالغاباتي تجنب الاشتعال النار لي طبخ الاكل
هد العام باين من عونوان غير الله ايبرد علينا وعلا الامة الاسلامية