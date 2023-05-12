عصبة سوس لكرة القدم تكرم اللاعب السابق بسوس لحسن حازين

2023-05-12 / 23:39
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حسن حازين

أحمد وزروتي: هبة بريس

حظي الفاعل الرياضي والجمعوي بجهة سوس ماسة ” لحسن حازين”، بالتفاتة تكريمية من طرف عصبة سوس ماسة لكرة القدم، باعتباره أحد أعمدة البناء للعمل الرياضي الجاد بالجهة.

ويعتبر لحسن حازين أحد قدماء لاعبي اولمبيك الدشيرة وحسنية أكادير سنوات الستينات والسبعينات، حيث أعطى الكثير للفريقين معا، كما أشرف على تدريب فريق اولمبيك الدشيرة في فترة من الفترات.

وبعد غزير العطاء في الميادين الرياضية، تقلد لحسن حازين منصب الكاتب العام لعصبة سوس ماسة لكرة القدم، ومعها أيضا رئيس لجنة التأديب، ولجنة القوانين والأنظمة بذات العصبة لسنوات متعددة.

ولحدود الآن لا زال لحسن حازين يساعد ويوجه المسؤولين الرياضيين بالجهة في كل القضايا الرياضية، اعتبارا لخبرته التي نهلها من الميادين الرياضية والتسيير الرياضي.

وأبرز العديد من مسؤولي القطاع الرياضي بالجهة من خلال تدويناتهم أو لقاءاتهم مع الإعلام، عن أملهم بعودة هذا الهرم الرياضي لممارسة مهامه بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

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