مكناس.. إيقاف زوج بتهمة العنف والسكر العلني في حق زوجته .

هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، يوم أمس الخميس 11 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في العنف والسكر العلني البين وعدم الامتثال ومحاولة الإيذاء العمدي في حق عناصر الشرطة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد فتحت بحثا قضائيا، مساء الثلاثاء المنصرم، على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم زوجها بتعريضها للعنف، قبل أن يحضر المعني بالأمر على متن سيارته الخاصة إلى مقر ديمومة الشرطة، ويقودها بطريقة خطيرة واستعراضية ويحاول إيذاء المواطنين وعناصر الشرطة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة سكر متقدمة يوم أمس الخميس، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية

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