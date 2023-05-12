الصورة تعبيرية

مكناس.. إيقاف زوج بتهمة العنف والسكر العلني في حق زوجته .

2023-05-12 / 23:05
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هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، يوم أمس الخميس 11 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في العنف والسكر العلني البين وعدم الامتثال ومحاولة الإيذاء العمدي في حق عناصر الشرطة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد فتحت بحثا قضائيا، مساء الثلاثاء المنصرم، على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم زوجها بتعريضها للعنف، قبل أن يحضر المعني بالأمر على متن سيارته الخاصة إلى مقر ديمومة الشرطة، ويقودها بطريقة خطيرة واستعراضية ويحاول إيذاء المواطنين وعناصر الشرطة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة سكر متقدمة يوم أمس الخميس، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية

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‫12 تعليقات

  2. نطالب من السلطات القضائية التحقيق الدقيق ومحاكمته باقصى عوقبة حتى لا يتعدى حدود آلله ..

  3. يجب على السلطات الأمنية عدم إطلاق سراحه لأنه قام بالعنف على زوجته زيادة عن ذالك شربه الخمر.

  4. مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأفعال اللاخلاقية وبالاخص عنفه على زوجته لا يتعاطف معه القانون ، ويجب تطبيق عليه السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة.

  6. بجب رد الاعتبار للزوجة أولا وثانية عدم إطلاق سراحه حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية .

  7. لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليه بالسجن المشدد لمدة طويلة حتى لا يطغى على زوجته مرة أخرى..

  8. اللهم اهدي عبادك إلى الطريق المستقيم وابعد عنا وعنهم كل سوء ومكروه يصيب عبادك يآرب العالمين.

  9. اللهم هذآ منكر ، لأن الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاججتنبوه لعلكم تفلحون . ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهديهم يآرب.

  11. اللهم اهدينا في من هديت و عافنا في من عافيت. ونطلب حسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

  12. الكل التهم الموجهة إليه لهذا يجب على السلطات القضائية التحقيق ومحاكمته باقصى عوقبة ممكنة.

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