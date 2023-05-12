وفاة شاب أثناء مقابلة لكرة القدم بسطات في ظروف غامضة
هبة بريس _ م منفلوطي
توفي قبل قليل من ليلة الجمعة السبت، شاب عشريني وهو في طريقه صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات على متن سيارة الاسعاف، في ظروف وصفت بالغامضة لامحالة ستكون موضوع بحث قضائي بناء على نتائج تقرير التشريح الطبي المحتمل اخضاع جثة الهالك له.
وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن الشاب العشريني كان رفقة زملاء له في حصة كروية بإحدى ملاعب القرب بالمدخل الشمالي للمدينة، قبل أن يتعرض لمضاعفات مفاجئة عجلت بنقله على متن سيارة الاسعاف في محاولة لانقاذ حياته ، إلا انه لفظ انفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى المستشفى.
هذا وتبقى هذه المعلومات حصيلة أولية في انتظار الانتهاء من مجريات التحقيقات التي قامت بها المصالح الأمنية بتعليمات من النيابة العامة.
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هذا وتبقى هذه المعلومات حصيلة أولية في انتظار الانتهاء من مجريات التحقيقات التي قامت بها المصالح الأمنية بتعليمات من النيابة العامة
ربما أزمة قلبية مفاجئة لهذا الشاب بسببها توفي ، والله اعلم.
لم نمر على شهر بوفاة الشابة المشجعة لفريق الرجاء البيضاوي المغربي وهي نحن الآن نعيش نفس المأساة ولكن يبقى السؤال مطروح دائما أين هو الأمن والأمان في الملاعب الرياضية بجميع معايرها ؟؟؟؟؟؟!
إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك الواسعة.
يجب التحقيق في القضية والوصول لمعرفة سبب وفاته لأنها فضية تمسنا جميعا، ولكم واسع النظر فيها…..
نطالب بالتشريح الطبي من أجل الوصول إلى الحقيقة ومدبرها في حق هذآ الشاب الذي ذهب ضحية حسبنا الله ونعم الوكيل في من كان مسببا في وفاته إن لله وإن إليه.
حتى الخدمات الخاصة غير مجهزة في سيارة الإسعاف من أجل إنقاذ حياته وهذا هو مغربنا فلا تستغرب..
يجب إنقاذ حياة الشخص قيل فوات الأوان ولكن هذآ قدر الله لاهروب منه إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الخطأ يرجع إلى عدم وجود معدات في سيارة الإسعاف لتصدي هذه المشاكل للاسف الشديد..
كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
نحن كجمهور مغربي نرفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد اللهم صبر اهاليه ودويه الصبر والسلوان يآرب واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وهذا قدر الله لاهروب منه وما اصابك من مصيبة نقول إن لله وإن إليه راجعون.