وفاة شاب أثناء مقابلة لكرة القدم بسطات في ظروف غامضة

هبة بريس _ م منفلوطي

توفي قبل قليل من ليلة الجمعة السبت، شاب عشريني وهو في طريقه صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات على متن سيارة الاسعاف، في ظروف وصفت بالغامضة لامحالة ستكون موضوع بحث قضائي بناء على نتائج تقرير التشريح الطبي المحتمل اخضاع جثة الهالك له.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن الشاب العشريني كان رفقة زملاء له في حصة كروية بإحدى ملاعب القرب بالمدخل الشمالي للمدينة، قبل أن يتعرض لمضاعفات مفاجئة عجلت بنقله على متن سيارة الاسعاف في محاولة لانقاذ حياته ، إلا انه لفظ انفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى المستشفى.

هذا وتبقى هذه المعلومات حصيلة أولية في انتظار الانتهاء من مجريات التحقيقات التي قامت بها المصالح الأمنية بتعليمات من النيابة العامة.

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