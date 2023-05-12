النصيري يفوز بجائزة “هدف الأسبوع” في الدوري الأوروبي

هبة بريس _ رياضة

اختارت لجنة الدوري الأوروبي هدف الدولي المغربي يوسف النصيري، الذي سجله في مرمى يوفنتوس مساء أمس الخميس 11 ماي على ملعب أليانز ستاديوم، برسم ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، “هدفا للأسبوع”.

وكان النصيري قد منح هدف التقدم لإشبيلية في الدقيقة 26، قبل أن يدرك يوفنتوس التعادل في الدقيقة 97 عبر اللاعب فريديركو غاتي

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