النصيري يفوز بجائزة “هدف الأسبوع” في الدوري الأوروبي

2023-05-12 / 21:59
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هبة بريس _ رياضة

اختارت لجنة الدوري الأوروبي هدف الدولي المغربي يوسف النصيري، الذي سجله في مرمى يوفنتوس مساء أمس الخميس 11 ماي على ملعب أليانز ستاديوم، برسم ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، “هدفا للأسبوع”.

وكان النصيري قد منح هدف التقدم لإشبيلية في الدقيقة 26، قبل أن يدرك يوفنتوس التعادل في الدقيقة 97 عبر اللاعب فريديركو غاتي

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‫11 تعليقات

  2. لاعب ممتاز متعود على زيارة الشباك هجوم يمتلك سرعه وذكاء نتمنى أن نراه في مستوى اكبر من هذا ..

  4. بالتوفيق إن شاء الله لجميع اللاعبين الدوليين المغاربة الذين يمثلون وطنهم أحسن تمثيل أينما كانوا ..

  5. النصيري يوسف ترك بصمة في الدوري الاسباني وحصل على جائزة أفضل لاعب والقادم سيكون افضل..

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