النصيري يفوز بجائزة “هدف الأسبوع” في الدوري الأوروبي
هبة بريس _ رياضة
اختارت لجنة الدوري الأوروبي هدف الدولي المغربي يوسف النصيري، الذي سجله في مرمى يوفنتوس مساء أمس الخميس 11 ماي على ملعب أليانز ستاديوم، برسم ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، “هدفا للأسبوع”.
وكان النصيري قد منح هدف التقدم لإشبيلية في الدقيقة 26، قبل أن يدرك يوفنتوس التعادل في الدقيقة 97 عبر اللاعب فريديركو غاتي
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11 تعليقات
ما شاء الله على النصيري ابن مدينة فاس الذي بصم وجوده في وقت وجيز..
لاعب ممتاز متعود على زيارة الشباك هجوم يمتلك سرعه وذكاء نتمنى أن نراه في مستوى اكبر من هذا ..
النصيري الذي تسبب في بكاء الأسطورة رونالدو في كأس العالم..
بالتوفيق إن شاء الله لجميع اللاعبين الدوليين المغاربة الذين يمثلون وطنهم أحسن تمثيل أينما كانوا ..
النصيري يوسف ترك بصمة في الدوري الاسباني وحصل على جائزة أفضل لاعب والقادم سيكون افضل..
نتمنى له الافضل ..
نتمنى له الافضل ..
يجب عليه التعاقد مع نادي انجليزي ..
يوسف النصيري شاب خلوق ويجتهد دائما يفاجئنا بالجديد..
عليه أن يحسم مستقبله مع ليفربول الذي طلبه بقوة ..
عندما يزأر الأسد تكون النتيجة جميلة بالتوفيق نصيري …