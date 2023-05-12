FILE PHOTO: The Chinese national flag is seen in Beijing, China April 29, 2020. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

الاتحاد الأوروبي يريد “تعديل” موقفه تجاه الصين

2023-05-12 / 21:48
0
هبة بريس _ وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، “تعديل” نهجه تجاه الصين من أجل تقليص تبعيته الاقتصادية ودفع بكين إلى اتّباع سياسة أكثر تشدد إزاء موسكو في ملف أوكرانيا.

ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية التي قدمها مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل خلال اجتماع غير رسمي في ستوكهولم الجمعة.

وسيعقبه السبت، اجتماع مع شركاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ في إطار منتدى تم إنشاؤه عام 2021 لا تشارك فيه الصين وتايوان.

وأعلن بوريل إثر الاجتماع، أن الوثيقة التي تحدد الاستراتيجية الجديدة “تعتبر أساس عمل قويا للغاية. وستؤخذ ملاحظات الوزراء في الاعتبار لوضع اللمسات الأخيرة على الاقتراح الذي سيعرض على القادة الأوروبيين في قمتهم في يونيو”.

وأكد أحد المشاركين أن الصين تظل شريكا ومنافسا وغريما للاتحاد الأوروبي “لكن بتأكيد بكين قوتها، صار العنصر الثالث الأهم”.

وأكد وزير لوكالة فرانس برس أن “الجميع وافقوا على الوثيقة”، فيما شددت الوزيرة الفرنسية كاترين كولونا على أنها “تناسبنا تماما”.

وسيتم استكمالها باستراتيجية الأمن الاقتصادي التي ستعلنها المفوضية الأوروبية في 21 يونيو.

ومع ارتفاع منسوب التوتر حول تايوان، برزت في الأسابيع الأخيرة تباينات في توجّهات الدول الأعضاء في التكتل، ما دفع أوروبا إلى السعي لاعتماد موقف موحّد في علاقة معقّدة وإنما لا يمكن الاستغناء عنها مع الصين.

تشدّد الوثيقة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس على أن “الصين تغيّرت كثيرا. صعود النزعات القومية والأيديولوجية، واشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وهو أمر مؤثر في كل المجالات السياسية، وكون الصين بصدد التحوّل، كلها أمور تفرض تحديد استراتيجية متماسكة”.

وقال بوريل الذي دعا قبل فترة قصيرة إلى “وضع حد لانعدام التناغم” في المواقف، إنه “يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تكون أكثر اتّحادا والتصرّف وفق سياسة موحّدة” إذا أرادت أن تكون في وضعية متناسبة “إزاء صعود الصين بصفتها قوة عظمى”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: 200 ألف شخص فروا من السودان

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: 200 ألف شخص فروا من…

2023-05-12 / 14:06
Photo of باكستان.. الإفراج عن عمران خان بكفالة بعد إلغاء توقيفه

باكستان.. الإفراج عن عمران خان بكفالة بعد إلغاء توقيفه

2023-05-12 / 12:34
Photo of الداخلية التركية: أمريكا تتدخل في انتخاباتنا

الداخلية التركية: أمريكا تتدخل في انتخاباتنا

2023-05-12 / 11:33
Photo of إيلون ماسك يعين رئيسة جديدة لتويتر

إيلون ماسك يعين رئيسة جديدة لتويتر

2023-05-12 / 09:55
Photo of الادعاء الفرنسي : يجب محاكمة ساركوزي بتهمة الحصول على تمويل ليبي

الادعاء الفرنسي : يجب محاكمة ساركوزي بتهمة الحصول على…

2023-05-11 / 21:44
Photo of النواب الأوروبيون يطالبون بالإفراج عن صحفي جزائري مسجون

النواب الأوروبيون يطالبون بالإفراج عن صحفي جزائري مسجون

2023-05-11 / 20:55
Photo of مق– تل شخص وإصابة آخرين وسط إسرائيل بصاروخ من غزة

مق– تل شخص وإصابة آخرين وسط إسرائيل بصاروخ من…

2023-05-11 / 18:23
Photo of تعرف على نتائج قرعة نهائيات كأس آسيا قطر 2024

تعرف على نتائج قرعة نهائيات كأس آسيا قطر 2024

2023-05-11 / 18:11
Photo of معظمهم أطفال.. جرحى في انهيار جسر للمشاة بفنلندا

معظمهم أطفال.. جرحى في انهيار جسر للمشاة بفنلندا

2023-05-11 / 15:00
Photo of ايطاليا.. انفجار شاحنة تحمل خزانات أكسجين وسط ميلانو

ايطاليا.. انفجار شاحنة تحمل خزانات أكسجين وسط ميلانو

2023-05-11 / 12:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق