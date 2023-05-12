“الحوار الإجتماعي” داخل وزارة الاقتصاد ..تنويه بما تحقق على عدة مستويات

2023-05-12 / 21:15
0
هبة بريس

في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي داخل وزارة الاقتصاد والمالية كخيار استراتيجي، وتعزيزا للأجواء الإيجابية التي سادت جلسات الحوار السابقة، استقبل الوزير المنتدب يومه الجمعة 12 ماي 2023، على التوالي، ممثلي النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية وممثلي النقابة الوطنية للمالية.

وقد مر هذان اللقاءان في أجواء إيجابية تميزت بالثقة المتبادلة والوضوح والالتزام بالمسؤولية، وتم خلالهما تثمين المكتسبات العديدة التي تحققت لفائدة موظفي الوزارة، بفضل المقاربة التشاركية وانفتاح الوزارة على شركائها الاجتماعيين.

كما تم التنويه بما تحقق على عدة مستويات أهمها:

مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري داخل الوزارة عبر عقد عدة لقاءات في هذا الإطار؛

إنجاز الترقيات وتنظيم الامتحانات المهنية السنوية حسب جدولة زمنية سنوية قارة؛

تعزيز المكتسبات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرقي بها في إطار الاستراتيجية الاجتماعية للوزارة والمتوافق عليها مع الشركاء الاجتماعيين.

وخلال هذان اللقاءان، تمت مناقشة مختلف النقاط المتضمنة في الملفين المطلبيين للنقابتين، خاصة تلك المرتبطة بمواصلة تجويد الخدمات الاجتماعية وكذا تحسين الوضعية المادية والمسار المهني لموظفي الوزارة، حيث أكد السيد الوزير المنتدب، في هذا الصدد، على التزام الوزارة بالعمل على وضع الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لإيجاد الحلول الممكنة التي ترقى إلى انتظارات موظفيها، اعترافا منها بالجهود التي يبذلونها لإنجاح الأوراش المهيكلة التي تشرف عليها الوزارة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عصبة سوس لكرة القدم تكرم اللاعب السابق بسوس لحسن حازين

عصبة سوس لكرة القدم تكرم اللاعب السابق بسوس لحسن…

2023-05-12 / 23:39
Photo of مكناس.. إيقاف زوج بتهمة العنف والسكر العلني في حق زوجته .

مكناس.. إيقاف زوج بتهمة العنف والسكر العلني في حق…

2023-05-12 / 23:05
Photo of بنسعيد يبحث مع نظيره البرتغالي سبل تطوير “الصناعة الثقافية”

بنسعيد يبحث مع نظيره البرتغالي سبل تطوير “الصناعة الثقافية”

2023-05-12 / 19:45
Photo of فريق برلماني يقترح قانونا يحمي المغاربة من تقلبات الاسعار

فريق برلماني يقترح قانونا يحمي المغاربة من تقلبات الاسعار

2023-05-12 / 18:52
Photo of ” ولائم” كلفت ميزانية جهة كلميم 412 مليونا في شهرين !!!!

” ولائم” كلفت ميزانية جهة كلميم 412 مليونا في…

2023-05-12 / 18:34
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 348 إصابة جديدة خلال أسبوع

كورونا بالمغرب.. تسجيل 348 إصابة جديدة خلال أسبوع

2023-05-12 / 16:33
Photo of الناظور .. سرقة محولين كهربائيين يغرق عدد من الدواوير في الظلام

الناظور .. سرقة محولين كهربائيين يغرق عدد من الدواوير…

2023-05-12 / 15:11
Photo of تحسين تواصل عناصر الشرطة مع السياح والزوار باللغات الأجنبية

تحسين تواصل عناصر الشرطة مع السياح والزوار باللغات الأجنبية

2023-05-12 / 15:03
Photo of أيت الطالب يلتقي نقابات الصيادلة و ينجح في إخماد غضب مهنيي القطاع

أيت الطالب يلتقي نقابات الصيادلة و ينجح في إخماد…

2023-05-12 / 13:34
Photo of إيقاف 18 شخصا متورطا في قرصنة المعطيات البنكية

إيقاف 18 شخصا متورطا في قرصنة المعطيات البنكية

2023-05-12 / 12:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق