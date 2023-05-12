“الحوار الإجتماعي” داخل وزارة الاقتصاد ..تنويه بما تحقق على عدة مستويات

هبة بريس

في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي داخل وزارة الاقتصاد والمالية كخيار استراتيجي، وتعزيزا للأجواء الإيجابية التي سادت جلسات الحوار السابقة، استقبل الوزير المنتدب يومه الجمعة 12 ماي 2023، على التوالي، ممثلي النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية وممثلي النقابة الوطنية للمالية.

وقد مر هذان اللقاءان في أجواء إيجابية تميزت بالثقة المتبادلة والوضوح والالتزام بالمسؤولية، وتم خلالهما تثمين المكتسبات العديدة التي تحققت لفائدة موظفي الوزارة، بفضل المقاربة التشاركية وانفتاح الوزارة على شركائها الاجتماعيين.

كما تم التنويه بما تحقق على عدة مستويات أهمها:

مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري داخل الوزارة عبر عقد عدة لقاءات في هذا الإطار؛

إنجاز الترقيات وتنظيم الامتحانات المهنية السنوية حسب جدولة زمنية سنوية قارة؛

تعزيز المكتسبات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرقي بها في إطار الاستراتيجية الاجتماعية للوزارة والمتوافق عليها مع الشركاء الاجتماعيين.

وخلال هذان اللقاءان، تمت مناقشة مختلف النقاط المتضمنة في الملفين المطلبيين للنقابتين، خاصة تلك المرتبطة بمواصلة تجويد الخدمات الاجتماعية وكذا تحسين الوضعية المادية والمسار المهني لموظفي الوزارة، حيث أكد السيد الوزير المنتدب، في هذا الصدد، على التزام الوزارة بالعمل على وضع الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لإيجاد الحلول الممكنة التي ترقى إلى انتظارات موظفيها، اعترافا منها بالجهود التي يبذلونها لإنجاح الأوراش المهيكلة التي تشرف عليها الوزارة.

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