أول تعليق من الهلال السعودي بشأن صفقة ميسي

هبة بريس _ رياضة

نفى نادي الهلال السعودي وجود أي اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للانتقال للدوري السعودي، وفقا لما أوردته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الجمعة.

وقالت الصحيفة إن “الهلال يرغب بشدة في ضم ميسي، لكن النادي السعودي أكد عدم وجود أي اتفاق نهائي أو شفهي مع نجم المنتخب الأرجنتيني، رغم أن بعض التقارير اعتبرت الانتقال أمرا محسوما”.

وذكرت الصحيفة أن نادي “الهلال يريد ميسي ويعمل على إقناعه باللعب للفريق من خلال تقديم عرض مغر له.

الصحيفة بينت أن نادي الهلال أعترف بإجرائه اتصالات لمحاولة التعاقد مع ميسي، لكنهم يؤكدون أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق لغاية اللحظة.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن أولوية النادي السعودي في الوقت الحالي تتمثل في التعاقد مع ميسي، مضيفة أن “هذا هو الهدف الأكبر لهم وهم لا يخفونه وسيفعلون كل ما في وسعهم ليكونوا قادرين على الحصول على توقيعه”.

وتابعت أنه “سيتعين عليهم في الوقت الحالي الانتظار وترك باقي الخيارات على أهبة الاستعداد، ومنها التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس”.

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