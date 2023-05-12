المغرب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة
هبة بريس _ الرباط
أدان مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بقوة، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء.
وقال المصدر نفسه إن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تجدد موقفها الرافض لكل الانتهاكات والتصـرفات الأحادية التي من شأنها تأجيج الأوضاع والتأثير سلبا على جهود تحقيق التهدئة.
وأضاف أن المملكة تؤكد أن نهج الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
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10 تعليقات
اللهم انتقم منهم اشد انتقام يارب العالمين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارفع راية الحق ..
اللهم اجعل النصر هو شعارهم انهم ضعفاء فانصرهم نصرا عزيزا..
الله ينصركم يا إخواننا في فلسطين الله معكم انتم اصحاب الارض ويجب عليكم ان تستقيلوا بأرضكم..
اللهم انصر إخواننا في فلسطين والعراق وسوريا والعالم العربي وانصرهم نصرا عزيزا..
اللهم انصر اهلنا في فلسطين وكن معهم وارحم شهدائهم وشافي جرحاهم وعافي مرضاهم..
عاشت فلسطين و غزه والنصر قريب انشاء الله..
اللهم نصرك الذي وعدت به. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم انصرهم واحفظهم يارب العالمين..
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم..