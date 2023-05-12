المغرب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

هبة بريس _ الرباط

أدان مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بقوة، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء.

وقال المصدر نفسه إن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تجدد موقفها الرافض لكل الانتهاكات والتصـرفات الأحادية التي من شأنها تأجيج الأوضاع والتأثير سلبا على جهود تحقيق التهدئة.

وأضاف أن المملكة تؤكد أن نهج الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

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