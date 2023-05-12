المغرب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

2023-05-12 / 20:41
10
هبة بريس _ الرباط

أدان مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بقوة، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء.

وقال المصدر نفسه إن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تجدد موقفها الرافض لكل الانتهاكات والتصـرفات الأحادية التي من شأنها تأجيج الأوضاع والتأثير سلبا على جهود تحقيق التهدئة.

وأضاف أن المملكة تؤكد أن نهج الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب والبرتغال.. تعاون في مجالي الطاقة والمياه

المغرب والبرتغال.. تعاون في مجالي الطاقة والمياه

2023-05-12 / 21:23
Photo of أخنوش: الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم “يحمل دلالات رمزية

أخنوش: الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم “يحمل دلالات رمزية

2023-05-12 / 18:08
Photo of العلمي يتباحث مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

العلمي يتباحث مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب…

2023-05-12 / 17:00
Photo of البرتغال تشيد بدينامية انفتاح المملكة وتقدمها بقيادة عاهل البلاد

البرتغال تشيد بدينامية انفتاح المملكة وتقدمها بقيادة عاهل البلاد

2023-05-12 / 16:12
Photo of المغرب والبرتغال يوقعان 12 اتفاقا في مجالات استراتيجية

المغرب والبرتغال يوقعان 12 اتفاقا في مجالات استراتيجية

2023-05-12 / 15:54
Photo of الصحراء المغربية .. البرتغال تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية .. البرتغال تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

2023-05-12 / 15:36
Photo of افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي البرتغالي-المغربي.. وأخنوش: البلدان يتوجهان نحو التعاون

افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي البرتغالي-المغربي.. وأخنوش: البلدان يتوجهان نحو…

2023-05-12 / 11:59
Photo of المغرب والبرتغال.. إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي

المغرب والبرتغال.. إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي

2023-05-12 / 11:12
Photo of الرئيس البرتغالي يستقبل رئيس الحكومة

الرئيس البرتغالي يستقبل رئيس الحكومة

2023-05-11 / 22:59
Photo of الرباط وبكين تعبران عن تطلعهما المشترك لتنويع الشراكة الثنائية

الرباط وبكين تعبران عن تطلعهما المشترك لتنويع الشراكة الثنائية

2023-05-11 / 19:11

‫10 تعليقات

  2. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارفع راية الحق ..

  4. الله ينصركم يا إخواننا في فلسطين الله معكم انتم اصحاب الارض ويجب عليكم ان تستقيلوا بأرضكم..

  5. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والعراق وسوريا والعالم العربي وانصرهم نصرا عزيزا..

  6. اللهم انصر اهلنا في فلسطين وكن معهم وارحم شهدائهم وشافي جرحاهم وعافي مرضاهم..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق