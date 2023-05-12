المغرب من بين أكثر 10 دول أفريقية امتلاكا لاحتياطيات الذهب

هبة بريس

أدرج موقع “ستاتيستا” الألماني أكبر 10 دول أفريقية لديها أكبر احتياطي من الذهب، حيث هيمنت دولة عربية على رأس قائمة الترتيب بكمية احتياطي ذهب تقدر بـ174 طنا.

وتعد الجزائر التي كانت بالفعل على منصة التتويج بين الدول العربية في نهاية عام 2022، والتي تحظى بمرتبة كبيرة على المستوى العالمي تهيمن على هذا الترتيب.

وتعد جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية باحتياطي 125 طنا، وليبيا التي تمتلك احتياطيا بـ117 طنا.

وتحتل مصر 80.73 طن والمغرب 22.12 طن في المرتبة 4 و5 على التوالي.

وبعد ذلك تليها نيجيريا 21.37 طن وموريشيوس 12.44 طن وغانا 8.74 طن وتونس 6.84 طن.

وتحتل موزمبيق المرتبة العاشرة ضمن هذه الدول الأفريقية باحتياطي 3.94 طن.

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