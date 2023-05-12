لصوص يتقحمون منزل أمرابط في إيطاليا

هبة بريس : رياضة

تعرض منزل الدولي المغربي سفيان أمرابط للسرقة، مساء أمس الخميس، أثناء مشاركته في مباراة فريقه فيورنتينا الإيطالي ضد بازل السويسري ضمن ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية إيطالية فإن لصوصا اقتحموا منزل اللاعب بمنطقة فلورانسا، بعدما قاموا بكسر إحدى النوافذ، وقد سرقوا بالفعل مبلغا من المال يقدر بمليون سنتيم.

وحسب نفس المصادر فإن اللصوص لم ينجحوا في الوصول إلى بقية ممتلكات اللاعب، قبل أن يغادروا المكان.

ومعلوم أن أمرابط شارك أساسيا في مباراة الأمس ضد بازل التي خسرها فريقه بهدفين لواحد.

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