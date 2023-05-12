ميسي يعود إلى قائمة باريس بعد العقوبة والاعتذار

هبة بريس _ وكالات

يستعد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للعودة إلى صفوف باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما عمد فريقه إلى تجميد عقوبته على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية من دون إذن مسبق، لاستضافة أجاكسيو السبت ضمن منافسات المرحلة 35.

غاب بطل مونديال قطر والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات عن الفوز على تروا 3-1 في المرحلة الماضية بسبب عقوبة الإيقاف عن التمارين والمباريات لفترة أسبوعين بعدما تخلف عن إحدى الحصص التدريبية للقيام بواجباته كسفير سياحة للمملكة.

لاحقا، اعتذر نجم برشلونة السابق عما بدر منه لفريقه وزملائه، وعاد إلى تمارين نادي العاصمة الإثنين، لكنه يبدو أن مغامرته في باريس وصلت إلى نهايتها مع النادي المملوك قطريا.

وبعد عامين مخيبين في فرنسا، يبدو أن ميسي قد يلعب في السعودية العام المقبل في صفقة محتملة قد تعيد إشعال فتيل الصراع بينه وبين منافسه الأبدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي التحق سابقاً بصفوف نادي النصر.

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