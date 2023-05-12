Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v RC Lens - Parc des Princes, Paris, France - April 15, 2023 Paris St Germain's Lionel Messi celebrates scoring their third goal REUTERS/Gonzalo Fuentes

ميسي يعود إلى قائمة باريس بعد العقوبة والاعتذار

2023-05-12 / 19:24
9
هبة بريس _ وكالات

يستعد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للعودة إلى صفوف باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما عمد فريقه إلى تجميد عقوبته على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية من دون إذن مسبق، لاستضافة أجاكسيو السبت ضمن منافسات المرحلة 35.

غاب بطل مونديال قطر والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات عن الفوز على تروا 3-1 في المرحلة الماضية بسبب عقوبة الإيقاف عن التمارين والمباريات لفترة أسبوعين بعدما تخلف عن إحدى الحصص التدريبية للقيام بواجباته كسفير سياحة للمملكة.

لاحقا، اعتذر نجم برشلونة السابق عما بدر منه لفريقه وزملائه، وعاد إلى تمارين نادي العاصمة الإثنين، لكنه يبدو أن مغامرته في باريس وصلت إلى نهايتها مع النادي المملوك قطريا.

وبعد عامين مخيبين في فرنسا، يبدو أن ميسي قد يلعب في السعودية العام المقبل في صفقة محتملة قد تعيد إشعال فتيل الصراع بينه وبين منافسه الأبدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي التحق سابقاً بصفوف نادي النصر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “دوري الأبطال” .. الأهلي المصري يقسو على الترجي التونسي

“دوري الأبطال” .. الأهلي المصري يقسو على الترجي التونسي

2023-05-12 / 23:49
Photo of السومة يقود العربي لاكتساح السد والتتويج بكأس أمير قطر

السومة يقود العربي لاكتساح السد والتتويج بكأس أمير قطر

2023-05-12 / 23:30
Photo of رغم خسارة اللقب.. المحمدي يتألق بأداء بطولي أمام الهلال في نهائي كأس ملك السعودية

رغم خسارة اللقب.. المحمدي يتألق بأداء بطولي أمام الهلال…

2023-05-12 / 22:24
Photo of النصيري يفوز بجائزة “هدف الأسبوع” في الدوري الأوروبي

النصيري يفوز بجائزة “هدف الأسبوع” في الدوري الأوروبي

2023-05-12 / 21:59
Photo of أول تعليق من الهلال السعودي بشأن صفقة ميسي

أول تعليق من الهلال السعودي بشأن صفقة ميسي

2023-05-12 / 20:56
Photo of لصوص يتقحمون منزل أمرابط في إيطاليا

لصوص يتقحمون منزل أمرابط في إيطاليا

2023-05-12 / 19:37
Photo of بونو يكسر صمته ويحسم مستقبله مع اشبيلية

بونو يكسر صمته ويحسم مستقبله مع اشبيلية

2023-05-12 / 19:07
Photo of بعد أنباء عن نقل ملعب نهائي الأبطال من إسطنبول .. “اليويفا” يعلق

بعد أنباء عن نقل ملعب نهائي الأبطال من إسطنبول…

2023-05-12 / 18:16
Photo of الرباط ولشبونة ترحبان بالترشح الثلاثي لاستضافة مونديال 2030

الرباط ولشبونة ترحبان بالترشح الثلاثي لاستضافة مونديال 2030

2023-05-12 / 17:28
Photo of هالاند ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

هالاند ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

2023-05-12 / 14:38

‫9 تعليقات

  2. لو كان رونالدو مستحيل يعتذر ميسي متواضع جدا وقدم اعتذار لجماهير سان جيرمان..

  7. أسوء ما قام به ميسي هو انه لم يخبر ناديه وزملائه وذهب الى السعودية بدون علمهم مما زاد غضب النادي ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق