بونو يكسر صمته ويحسم مستقبله مع اشبيلية
هبة بريس : رياضة
كسر الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى اشبيلية صمته وحسم الجدل القائم حول مستقبله مع النادي الإسباني.
وقال بونو في تصريح له بعد التعادل أمام يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي :”أشعر بالراحة والسعادة هنا في اشبيلية، لدي عقد يمتد لموسمين آخرين وأنا أشعر بالارتياح”.
وأضاف :”أريد الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة مع الفريق مستقبلا، والتتويج بأحد الألقاب، ونادي اشبيلية احترمه كثيرا لأنه منحني الكثير منذ انضمامي إليه”.
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12 تعليقات
بونو من بين افضل 5 حراس المرمى في العالم..
بالتوفيق للأسد بونو مع فريقه إشبيلية ..
من رحم المعاناة إلى التألق..التحق بفريق أتلتيكو مدريد وكان يقيم في مركز التكوين الشبيه بالأحياء الجامعية وبعدها التحق بإشبيلية ..
بالتوفيق أسدنا بونو ..
حارس له مستقبل واعد في الساحة الرياضية ..
بونو عملاق هم أحد أعمدة النادي الاشبيلي الاسباني..
قرار صائب لياسين بونو..
أجمل حارس مرمى في العالم ياسين بونو..
كل التوفيق والنجاح والسداد لبونو..
متألق دائما..
بونو صاحب اجمل ابتسامة .وأفضل حارس على الصعيد الافريقي ..
موفق بونو ..