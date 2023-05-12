بونو يكسر صمته ويحسم مستقبله مع اشبيلية

2023-05-12 / 19:07
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هبة بريس : رياضة

كسر الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى اشبيلية صمته وحسم الجدل القائم حول مستقبله مع النادي الإسباني.

وقال بونو في تصريح له بعد التعادل أمام يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي :”أشعر بالراحة والسعادة هنا في اشبيلية، لدي عقد يمتد لموسمين آخرين وأنا أشعر بالارتياح”.

وأضاف :”أريد الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة مع الفريق مستقبلا، والتتويج بأحد الألقاب، ونادي اشبيلية احترمه كثيرا لأنه منحني الكثير منذ انضمامي إليه”.

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‫12 تعليقات

  3. من رحم المعاناة إلى التألق..التحق بفريق أتلتيكو مدريد وكان يقيم في مركز التكوين الشبيه بالأحياء الجامعية وبعدها التحق بإشبيلية ..

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