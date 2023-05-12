” ولائم” كلفت ميزانية جهة كلميم 412 مليونا في شهرين !!!!

هبة بريس _ عياش عبد الله

قال إبراهيم حنانة المستشار بجهة كلميم واد نون أن رئيسة مجلس الجهة امباركة بوعيدة، أنفقت على الإطعام 412 مليون سنتيم خلال شهرين فقط من ميزانية الجهة.

وكشف المستشار في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك إن بوعيدة وافقت على التأشير على صفقات الإطعام بمبلغ 4 ملايين و120 ألف درهم، في ظرف شهرين، قامت بدفع أكثر من 250 مليون سنتيم من المبلغ المذكور في انتظار دفع المبلغ المتبقي.

وأوضح المستشار ” أن الصفقة تتعلق بإطعام ما يناهز 9000 ضيف، في 900 مائدة، متسائلا “شكون هاد الضيوف نحسبوهم فرد فرد في مدة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة”.

وفي الوقت الذي جرى إنفاق 412 مليون سنتيم في الولائم، أكد المتحدث أنه وخلال الفترة الواقعة ما بين 01/01/2022 إلى غاية 01/09/2022، أي في مدة 9 أشهر، لم تكلف ميزانية الجهة سوى 30 مليون سنتيم حسب الوثائق المتوفر عليها.

واسترسل المتحدث ان الصفقة تمت مع مقاول (مقرب من المحيط) بمبلغ 192 مليون سنتيم، أي إن المائدة الواحدة تجاوزت 7200 درهم، وتساءل “اش غادي تحط فيها بالسلامة؟”.

وحسب ذات المصدر، فقد تم دفع فاتورة بمبلغ يفوق 80 مليون سنتيم في ظرف 8 أيام فقط، أي 10 ملايين يوميا من الاطعام، من بعد التأشير، مع العلم أن في هذه المدة لم تعرف الجهة أي نشاط.

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