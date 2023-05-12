The UEFA Champions League trophy is displayed on the pitch prior to the UEFA Champions League semi-final first leg football match between AC Milan and Inter Milan, on May 10, 2023 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

بعد أنباء عن نقل ملعب نهائي الأبطال من إسطنبول .. “اليويفا” يعلق

2023-05-12 / 18:16
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هبة بريس _ رياضة

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان، الجمعة، إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في إسطنبول نافيا تكهنات نقل المباراة بسبب اضطرابات سياسية.

وقال “يود اليويفا توضيح الموقف الخاص بنهائي دوري الأبطال 2023، ستلعب المباراة النهائية في إسطنبول كما كان مقررا في العاشر من يونيو”.

ولم يتناقش اليويفا مع حكومة تركيا أو مؤسسات سياسية أو اتحاد كرة القدم الوطني.

وتكهنت وسائل إعلام في وقت سابق اليوم الجمعة بأن المباراة النهائية قد تنقل إلى لشبونة بسبب الوضع السياسي بعد انتخابات الرئاسة في 14 مايو.

ويتأهل الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد إلى النهائي أمام ميلان أو إنتر ميلان في استاد أتاتورك.

ونالت إسطنبول حقوق استضافة المباراة بعد فقدانها في 2020 حين استقبلت لشبونة بطولة مصغرة من دور الثمانية خلال وباء كوفيد-19.

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