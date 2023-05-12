الرباط ولشبونة ترحبان بالترشح الثلاثي لاستضافة مونديال 2030

هبة بريس

رحبت حكومتا المغرب والبرتغال بالملف الثلاثي مع إسبانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وأكد الإعلان المشترك الختامي للاجتماع رفيع المستوى الرابع عشر بين المغرب والبرتغال ، المنعقد اليوم الجمعة في لشبونة برئاسة رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، أن هذا الترشيح “يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، حيث يوحد لأول مرة دولا من قارتين مختلفتين”.

وجاء في البيان المشترك الصادر في نهاية هذا الاجتماع أن “هذا الترشيح المشترك سيكون محطة للالتقاء بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال وجنوب المتوسط وبين العالم الأفريقي والعربي والأورومتوسطي”.

وأعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الترشح المشترك للمغرب ، مع إسبانيا والبرتغال ، لاستضافة مونديال 2030، يوم 14 مارس الجاري في كيغالي، في خطاب بمناسبة حفل تسليم جائزة الكاف للتميز لعام 2022.

وشدد جلالة الملك على أن هذا الترشيح سيكون ترشيحا للالتئام حول أفضل المقومات من الجانبين، وإظهار تحالف العبقرية والإبداع والخبرة والامكانيات.

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