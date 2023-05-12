مجموعة “ريلمي” تطلق أرخص الهواتف في سلسة “الأعلى تخزين”

2023-05-12 / 17:57
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أطلقت مجموعة “ريلمي” المتخصصة في الهواتف الذكية و التجهيزات الإلكترونية الحديثة واحدا من أحدث إصدارات هواتفها بالمغرب و هو هاتف 55C realme.

و يتميز هاتف “ريلمي 55 س” بتوفره على كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابيكسل حصرية في الهواتف الذكية، وشحن SUPERVOOC بقوة 33 واط، ويصل إلى 256 جيجابايت من التخزين في تصميم مميز
وعصري مستوحى من الشمس الممطرة.

و حسب بلاغ للشركة، يوفر 55C realme تجربة متكاملة للهواتف المحمولة بسعر معقول، حيث تم تحديد سعر بيع هاته ااهواتف ذات سعة تخزين 256 جيكا بثمن 2099 درهم في السوق المغربية.

و حسب عدد من تعليقات مستخدمي سلسلة C، لاحظت realme أن حوالي ٪70 من المستخدمين يرغبون فيم ساحة تخزين أكبر، و٪56 يريدون كاميرا أفضل، و٪50 يحتاجون إلى شحن أسرع، لذلك، بذلت realme جهوًدا في ثلاث مجالات و هي توفير كاميرا بدقة أعلى، بالإضافة إلى مساحة تخزين أكبر وشحن أسرع، لتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يحافظ realme على “Leap To Dare “في الاعتبار ، بهدف تقديم تجربة مستخدم تتجاوز جميع التوقعات مع ميزات تقدمية أكثر لسلسلة C، و من خلال ذلك، تعتزم realme تقديم تصاميم صناعية جريئة وفاخرة لمنتجات سلسلة C، تتفوق على جميع تصميمات الهواتف الأخرى في هذه الفئة.

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