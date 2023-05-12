الملتقی الجهوي الثاني للتراث بالدار البیضاء سطات”بلادي بلاد الخیر تراثها مایتنسب للغیر”

هبة بريس

قالت بوشری بوقلوش المحافظۃ الجهویۃ للتراث والثقافۃ لجهۃ الدار البیضاء سطات, مساء أمس الخمیس 11 ماي 2023خلال افتتاح الملتقی الجهوي الثاني للتراث الذي احتضنه المركب الثقافي الفداء في مقاطعۃ الفداء مرس السلطان, أن المحافظۃ اختارت له شعارا ممیزا تمثل في”بلادي بلاد الخیر تراثها ما یتنسب للغیر”, ویأتي في اطار البرنامج الوطني لشهر التراث المنظم من طرف وزارۃ الشباب والثقافۃ والاتصال قطاع الثقافۃ, لغرض تمدید المناطق المستفیدۃ منه علی صعید الجهۃ, بما فیها أقالیم أزمور والجدیدۃ وسطات وبنسلیمان وبرشید, لابراز التراث اللامادي لعموم المواطنین من خلال الانطلاق من الشارع عبر كرنفال یبرز أھم مظاهر التراث الجھوي, ویجعل من الفرحۃ والبهجۃ السمۃ الكبری له, بورشات فنیۃ وفكریۃ وتكوینیۃ, اضافۃ لعروض الفروسیۃ”التبوریدۃ” وعروض مسرحیۃ ومعارض مفتوحۃ للصناعۃ التقلیدیۃ ونغمات تراثیۃ.

کما أوضحت أن المحافظۃ الجهویۃ للتراث بالجهۃ, جعلت من العنصر البشري أولی أولویات الملتقی الثاني للتراث من خلال تكریم أبرز المجموعات الغناٸيۃ التي بصمت بصمات خالدۃ في تاریخ الفن المغربي الأصیل, والاحتفال بالطفولۃ من خلال جواٸز الابداع والرسم.

من جهتها, أكدت حفیظۃ خیي المدیرۃ الجهویۃ لوزارۃ الثقافۃ والشباب والثقافۃ والاتصال قطاع الثقافۃ بجهۃ الدار البیضاء

سطات , جوابا علی علی “هبۃ بریس”أن الوزارۃ لدیها الارادۃ للرفع من المیزانیۃ المخصصۃ لتثمین التراث وصیانته ودعم الجمعیات المشتغلۃ في المیدان, الی جانب نظيراتها في فنون الموسیقی والمسرح والرقص والكتاب كذلك, شأنها شأن البرامج المنظمۃ من طرف الوزارۃ أو تلك المشتركۃ مع الجماعات المحلیۃ.

كما أشارت أن الملتقی یشكل اضافۃ نوعیۃ للاحتفال بالتراث والثقافۃ في الجهۃ.

الی ذلك , انطلق افتتاح الملتقی الجهوي الثاني للتراث بكرنفال تراثي من جزء من شارع ابي شعيب الدكالي مرورا بشارع عبدالله الصنهاجي وصولا إلى فضاء المركب الثقافي الفداء لأول مرة أعقبه حفل فني تراثي كرمت خلاله مجموعة من رواد المجموعات الغنائية, أولها المرحوم مولاي الطاهر عن جيل جيلالة و عمر السيد عن ناس الغيوان و عبد المجيد مشفق عن السهام و دخوش الروداني عن تكدة و المادوني عن مسناوة بالإضافة إلى احمد حمادي عن مجموعۃ المشاهب.

كما تلی الفقرات التراثية الفنية تتويج الأطفال الفاٸزين في مسابقة الأنامل الذهبية ترسم التراث .

تبقی الاشارۃ أن الملتقی الممتد الی غایۃ العشرین من ماي الجاري, سیعرف فقرات متنوعة وندوات وورشات تكوينية تحسيسية وحفلات فنية تراثية ستنظم علی طول أيام الملتقى بالبيضاء و برشيد و سطات و الجديدة و دار الشافعي وبنسليمان.

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