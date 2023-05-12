العلمي يتباحث مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

هبة بريس

أجرى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة 12 ماي 2023 بمقر المجلس، مباحثات مع السيد Leji Zhao رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والذي يقوم بزيارة رسمية لبلادنا على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة من رئيس مجلس النواب.

وقد شكل اللقاء مناسبة ثمن خلالها الجانبان الطفرة النوعية التي شهدها التعاون المغربي-الصيني منذ الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للصين سنة 2016، والمباحثات التي أجراها جلالته مع فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد” شي جينبينغ”، والتي توجت بالتوقيع على الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

وأعرب السيد Leji Zhao رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن سعادته لزيارة المملكة المغربية كأول وجهة خارجية له منذ انتخابه رئيسا، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه السنة تصادف الاحتفاء بالذكرى 65 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وأوضح أن زيارته تدخل في إطار ترسيخ رؤية قائدي البلدين، وتعزيز الصداقة المغربية الصينية والدفع بالتعاون بينهما في كافة المجالات.

من جهته، رحب السيد راشيد الطالبي العلمي برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والوفد المرافق له، وأكد أن البلدين لديهما مصالح مشتركة ويتقاسمان ذات القيم المرتبطة بإقامة علاقات دولية مبنية على السلم والأمن، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسخير إمكانيات الشعوب من أجل التنمية والازدهار.

وقد تطرق الجانبان لعدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل توطيد العلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين في إطار مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها سنة 2021، وتدارسا سبل إحداث منتدى برلماني اقتصادي ثقافي بين المجلسين، كما أعربا عن الإرادة القوية لتعزيز التعاون والتشاور بين المجلسين، وبين اللجان النيابية بالمؤسستين ومجموعتي الصداقة البرلمانية بالبلدين.

حضر هذا اللقاء من الجانب المغربي على الخصوص، نواب الرئيس أعضاء مكتب مجلس النواب، السيدة خديجة الزومي، والسيد محمد والزين، والسيدة نادية تهامي، والسيد حسن بن عمر، والسيدة زينة ادحلي.

ومن الجانب الصيني، السيد LIU QI أمين عام اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والسيد ZHONG SHAN رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والسيد LOU QINJIAN رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والسيد YU WEIGUO رئيس لجنة شؤون المغتربين، والسيد LI CHANGLIN سفير الصين بالمغرب، والسيد DENG LI نائب وزير الشؤون الخارجية، والسيد HU XIAOLI نائب أمين عام اللجنة الدائمة، فضلا عن شخصيات أخرى من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

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