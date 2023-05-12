الصحراء المغربية .. البرتغال تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

2023-05-12 / 15:36
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هبة بريس

جددت البرتغال دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمت في عام 2007، والتي تعتبرها مقترحا واقعيا وجادا وموثوقًا من أجل حل معتمد في إطار الأمم المتحدة لقضية الصحراء.

وأكدت الحكومة البرتغالية في الإعلان المشترك الذي توج أعمال الاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى، المنعقد اليوم الجمعة في لشبونة، برئاسة مشتركة لرئيس وزراء الجمهورية البرتغالية، أنطونيو كوستا ، ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعم بلادها للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف.

واتفق الطرفان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي وأكدا مجددًا دعمهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 ، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.

وهكذا انضمت البرتغال الى الدول الأوروبية الأخرى التي تجعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي القاعدة الجدية والموثوقة من أجل حل نهائي لقضية الصحراء.

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‫9 تعليقات

  1. الصحراء مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق لمنع اي أحد يتدخل في شؤونها

  3. الخطوة المهمة والقرار الصائب في حل القضية الصحراوية المغربية هو الحكم الذاتي وانتهى الكلام..

  6. من أجل حماية قضيتنا الصحراوية المغربية بمجهودات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه حفظه الله ورعاه وسدد خطاه نحن دائما وابدا جنود مجندين نحارب من اجلها..

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