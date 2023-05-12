الناظور .. سرقة محولين كهربائيين يغرق عدد من الدواوير في الظلام

2023-05-12 / 15:11
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هبة بريس : الناظور

تعرض محول كهربائي بدواري لبصارة وبن حلي بجماعة تيزطوطين (إقليم الناظور)، يوم الخميس 11 ماي الجاري، للسرقة والتخريب من طرف مجهولين.

وحسب مصادر مطلعة، أن عصابة مجهولة قامت بسرقة مادة النحاس الموجودة داخل المحول الكهربائي والتي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، مما أدى إلى عزل عدد كبير من منازل المواطنين وحرمانهم من الكهرباء وتوقف قضاء مصالحهم، و أيضا في عدد من الضيعات الفلاحية التي تعتمد على التيار الكهربائي في سقي محاصيلها.

وتشير المعطيات، إلى أن أفراد عصابة متخصصة، أقدمت على تكسير القفل، وتفريغ كميات مهمة من الأحبال من كميات النحاس المتواجدة بداخلها بغرض السرقة.

واستنفرت الواقعة السلطات المحلية وعناصر المركز الترابي للدرك الملكي، اذ تم فتح تحقيق في النازلة ورفع البصمات من أجل توقيف المشتبه فيهم.

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تعليق واحد

  1. نحن سنجاهد بكل ارواحنا فداءا لصحرائنا حتى وان بقي منا عرق واحد ينبض.وشعارنا الله الوطن الملك.

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