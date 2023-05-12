تحسين تواصل عناصر الشرطة مع السياح والزوار باللغات الأجنبية

هبة بريس

في إطار الارتقاء بالمرفق الأمني وتعزيز كفاءة موظفي الأمن الوطني وتحسين طرق التواصل مع المرتفقين، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني دعامة بيداغوجية جديدة للغات الأجنبية لفائدة الموظفين العاملين بالفرق السياحية بمختلف القيادات الأمنية.

وتهدف هذه الدعامة الجديدة إلى الرفع من مردودية أجهزة مصالح الأمن الوطني في مجال التواصل مع الزوار والسياح والوافدين على المملكة المغربية، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، ويعزز أيضا جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمرتفقين الأجانب.

وقد تم الحرص في إعداد الدليل اللغوي على بسط المبادئ الأساسية في التواصل والحوار باللغتين الانجليزية والإسبانية على شكل مقاطع مصورة تتضمن قائمة بالوضعيات التواصلية المستمدة من مبادئ وتقنيات استقبال المرتفقين، فضلا عن تقنيات وأساليب توجيه المواطنين والزوار والسياح في الشارع العام وبمختلف المرافق الأمنية.

ويندرج اعتماد هذا المرجع البيداغوجي في إطار تعزيز الرصيد اللغوي والمعرفي لموظفي الشرطة، على غرار الدعامات البيداغوجية الأخرى التي سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أعدتها لفائدة المتدربين بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس الجهوية التابعة له، وكذا لموظفي الأمن الوطني العاملين بالمراكز الحدودية.

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