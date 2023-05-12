المديرية العامة للأمن الوطني

تحسين تواصل عناصر الشرطة مع السياح والزوار باللغات الأجنبية

2023-05-12 / 15:03
0
هبة بريس

في إطار الارتقاء بالمرفق الأمني وتعزيز كفاءة موظفي الأمن الوطني وتحسين طرق التواصل مع المرتفقين، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني دعامة بيداغوجية جديدة للغات الأجنبية لفائدة الموظفين العاملين بالفرق السياحية بمختلف القيادات الأمنية.

وتهدف هذه الدعامة الجديدة إلى الرفع من مردودية أجهزة مصالح الأمن الوطني في مجال التواصل مع الزوار والسياح والوافدين على المملكة المغربية، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، ويعزز أيضا جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمرتفقين الأجانب.

وقد تم الحرص في إعداد الدليل اللغوي على بسط المبادئ الأساسية في التواصل والحوار باللغتين الانجليزية والإسبانية على شكل مقاطع مصورة تتضمن قائمة بالوضعيات التواصلية المستمدة من مبادئ وتقنيات استقبال المرتفقين، فضلا عن تقنيات وأساليب توجيه المواطنين والزوار والسياح في الشارع العام وبمختلف المرافق الأمنية.

ويندرج اعتماد هذا المرجع البيداغوجي في إطار تعزيز الرصيد اللغوي والمعرفي لموظفي الشرطة، على غرار الدعامات البيداغوجية الأخرى التي سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أعدتها لفائدة المتدربين بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس الجهوية التابعة له، وكذا لموظفي الأمن الوطني العاملين بالمراكز الحدودية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فريق برلماني يقترح قانونا يحمي المغاربة من تقلبات الاسعار

فريق برلماني يقترح قانونا يحمي المغاربة من تقلبات الاسعار

2023-05-12 / 18:52
Photo of ” ولائم” كلفت ميزانية جهة كلميم 412 مليونا في شهرين !!!!

” ولائم” كلفت ميزانية جهة كلميم 412 مليونا في…

2023-05-12 / 18:34
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 348 إصابة جديدة خلال أسبوع

كورونا بالمغرب.. تسجيل 348 إصابة جديدة خلال أسبوع

2023-05-12 / 16:33
Photo of الناظور .. سرقة محولين كهربائيين يغرق عدد من الدواوير في الظلام

الناظور .. سرقة محولين كهربائيين يغرق عدد من الدواوير…

2023-05-12 / 15:11
Photo of أيت الطالب يلتقي نقابات الصيادلة و ينجح في إخماد غضب مهنيي القطاع

أيت الطالب يلتقي نقابات الصيادلة و ينجح في إخماد…

2023-05-12 / 13:34
Photo of إيقاف 18 شخصا متورطا في قرصنة المعطيات البنكية

إيقاف 18 شخصا متورطا في قرصنة المعطيات البنكية

2023-05-12 / 12:15
Photo of أكادير: حجب الثقة على رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى وطلب لإفتحاص مالي

أكادير: حجب الثقة على رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى…

2023-05-12 / 11:01
Photo of الإحتفال بشهر التراث 2023 بجهة درعة تافيلالت

الإحتفال بشهر التراث 2023 بجهة درعة تافيلالت

2023-05-12 / 10:03
Photo of تعزيز الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة في مجالات التعليم العالي والتربية

تعزيز الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة في مجالات التعليم…

2023-05-12 / 09:16
Photo of طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-05-12 / 09:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق