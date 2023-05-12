أصيلة تحتضن فعاليات المعرض الدولي للفن المعاصر”

القسم الفني: هبة بريس

تستعد مدينة أصيلة لاحتضان فعاليات المعرض الدولي للفن المعاصر، الذي تنظمه كل من جمعية الفن والثقافة ومؤسسة دار الفن المعاصر، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت شعار “مشرق – مغرب”.

و سينطلق المعرض يوم السبت 13 ماي الجاري،و سيستمر إلى غاية 30 من شتنبر 2023 ، كما يتضمن البرنامج، ندوة حول موضوع: “القص في الفن” وأمسية شعرية مع فواصل موسيقية تراثية وأندلسية.

واستقبل السامبوزيوم الذي سبق المعرض، تحت سقف واحد ضيوف من مختلف الأقطار العربية، بينها: المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، مصر، تونس، الأردن، سلطنة عمان، العراق، سوريا والمغرب، حيث أتاح للمشاركين فرصة لتبادل الخبرات وطرح التجارب الفنية ومواكبة المستجدات في المجال التشكيلي.

وعرف السامبوزيوم إقامة مجموعة من الورشات والندوات التي طرح خلالها المشاركون في هذا الملتقى مجموعة من القضايا والتساؤلات.

الجدير بالذكر أن الملتقى اختار إقامة السامبوزيوم وانطلقت فعالياته في 08 ماي الجاري بمنطقة ( بريش) المطلة على المحيط الأطلسي والتي تبعد ستة كيلومترات عن مدينة اصيلة التي تعتبر مركز الابداع الثقافي بالمغرب.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6