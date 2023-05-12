أصيلة تحتضن فعاليات المعرض الدولي للفن المعاصر”

2023-05-12 / 14:42
0
القسم الفني: هبة بريس

تستعد مدينة أصيلة لاحتضان فعاليات المعرض الدولي للفن المعاصر، الذي تنظمه كل من جمعية الفن والثقافة ومؤسسة دار الفن المعاصر، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت شعار “مشرق – مغرب”.

و سينطلق المعرض يوم السبت 13 ماي الجاري،و سيستمر إلى غاية 30 من شتنبر 2023 ، كما يتضمن البرنامج، ندوة حول موضوع: “القص في الفن” وأمسية شعرية مع فواصل موسيقية تراثية وأندلسية.

واستقبل السامبوزيوم الذي سبق المعرض، تحت سقف واحد ضيوف من مختلف الأقطار العربية، بينها: المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، مصر، تونس، الأردن، سلطنة عمان، العراق، سوريا والمغرب، حيث أتاح للمشاركين فرصة لتبادل الخبرات وطرح التجارب الفنية ومواكبة المستجدات في المجال التشكيلي.

وعرف السامبوزيوم إقامة مجموعة من الورشات والندوات التي طرح خلالها المشاركون في هذا الملتقى مجموعة من القضايا والتساؤلات.

الجدير بالذكر أن الملتقى اختار إقامة السامبوزيوم وانطلقت فعالياته في 08 ماي الجاري بمنطقة ( بريش) المطلة على المحيط الأطلسي والتي تبعد ستة كيلومترات عن مدينة اصيلة التي تعتبر مركز الابداع الثقافي بالمغرب.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملتقی الجهوي الثاني للتراث بالدار البیضاء سطات”بلادي بلاد الخیر تراثها مایتنسب للغیر”

الملتقی الجهوي الثاني للتراث بالدار البیضاء سطات”بلادي بلاد الخیر…

2023-05-12 / 17:14
Photo of ليلى حديوي تعلن إنفصالها عن خطيبها

ليلى حديوي تعلن إنفصالها عن خطيبها

2023-05-12 / 13:46
Photo of وجدة .. إفتتاح فعاليات الدورة 30 لمهرجان الطرب الغرناطي

وجدة .. إفتتاح فعاليات الدورة 30 لمهرجان الطرب الغرناطي

2023-05-11 / 23:26
Photo of اتهمته بطردها من زفافه..غيث مروان يرد على بيسان إسماعيل

اتهمته بطردها من زفافه..غيث مروان يرد على بيسان إسماعيل

2023-05-11 / 23:09
Photo of بعد طلاقهما..بسمة بوسيل و تامر حسني يحتفلان بعيد ميلاد نجلتهما

بعد طلاقهما..بسمة بوسيل و تامر حسني يحتفلان بعيد ميلاد…

2023-05-11 / 22:17
Photo of محامي شاكوش: “والد زوجة موكلي خدعنا وكتب في العقد آنسة بكر رشيد”

محامي شاكوش: “والد زوجة موكلي خدعنا وكتب في العقد…

2023-05-11 / 12:41
Photo of أسعار تذاكر حفل ب”كابونيكرو” تصل ل 12000درهم و مصدر يكشف التفاصيل

أسعار تذاكر حفل ب”كابونيكرو” تصل ل 12000درهم و مصدر…

2023-05-11 / 10:59
Photo of وفاة الفنان المغربي محمد بلفقيه

وفاة الفنان المغربي محمد بلفقيه

2023-05-10 / 15:10
Photo of حصريا.. أمين الناجي يقاضي طليقته و المصالح الأمنية تستمع لجميلة الهوني

حصريا.. أمين الناجي يقاضي طليقته و المصالح الأمنية تستمع…

2023-05-10 / 13:12
Photo of جومانا مراد: حسيت إن بنتي هتموت قبل وفاتها بيوم

جومانا مراد: حسيت إن بنتي هتموت قبل وفاتها بيوم

2023-05-10 / 11:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق