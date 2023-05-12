ليلى حديوي تعلن إنفصالها عن خطيبها

2023-05-12 / 13:46
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القسم الفني: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية ليلى حديوي عن فسخ خطوبتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، دون الخوض في التفاصيل و الأسباب التي دعت إلى ذلك.

و قالت عارضة الأزياء، أن الأسباب التي أدت إلى انتهاء العلاقة هي أسباب شخصية، مغتنمة الفرصة لتوجيه رسالة لأصدقائها الذين ساندوها و كانوا بجانبها في محنتها.

ووجهت المتحدثة ذاتها نصيحة لمتابعيها قائلة:” استفيدو من الحياة قدر الممكن لأن الحياة قصيرة جدا”.

و جدير بالذكر أن العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة تفاعلت مع خبر فسخ خطوبة ليلى الحديوي.

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‫14 تعليقات

  2. بالله عليكم،بماذا سيفيدونا انفصال هذه الاخت عن خطيبها ،تناولو مواضيع تكون لها صلة بهموم ومعانات المواطن،كفانا اخبار ديال والوا

  5. لماذا تعلني عن انفصالك
    نحن نريدك ان تعلني على شيء يفيدنا
    اما اعلانك عن انفصالك او اعلانك عن ذهابك المرحاض او اعلانك عن تنظيف وسخ داخل انفك لا يهمنا ولا يخصنا

  7. استعدوا لحياة الاخرة لانها هي الحياة الأبدية اما هذه الحياة فهي مرحلة امتحان و اختبار .

  9. في ماذا نستفد من الحياة هل في طاعة الله أم في مغريات الحياة أم في اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا.الله يهذي الممتلة.

  10. هذا الخبر لا يهمنا في شئ.
    من المفروض أن الخطيبين أن يكونا منفصلين و الإرتباط يكون بعد الزواج.

  11. مشاهير التفاهة، مع كامل الأسف، حتى الصحافة تنشر التفاهة، ولاتعتبر من تعاليق القراء الذين يرفضون مثل هذه المواضيع…ارفعوا شأن صحافتكم، وارتقوا إلى مستوى المواطن والقارئ المغربي، فليس كل مغربي تافها كما يعتقد الكثيرون!!!

  12. اخبار المرقة و الجهل .اولا لا نقول انفصال بل نقول فسخ الخطوبة انصحكم بالقراءة.ثانيا اخبار تافهة و دون المستوى.

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