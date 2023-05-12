ليلى حديوي تعلن إنفصالها عن خطيبها
القسم الفني: هبة بريس
أعلنت الفنانة المغربية ليلى حديوي عن فسخ خطوبتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، دون الخوض في التفاصيل و الأسباب التي دعت إلى ذلك.
و قالت عارضة الأزياء، أن الأسباب التي أدت إلى انتهاء العلاقة هي أسباب شخصية، مغتنمة الفرصة لتوجيه رسالة لأصدقائها الذين ساندوها و كانوا بجانبها في محنتها.
ووجهت المتحدثة ذاتها نصيحة لمتابعيها قائلة:” استفيدو من الحياة قدر الممكن لأن الحياة قصيرة جدا”.
و جدير بالذكر أن العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة تفاعلت مع خبر فسخ خطوبة ليلى الحديوي.
ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
7
0
14 تعليقات
الاستفادة من الحياة لا تكون الا بعبادة الله سبحانه و تعالى
بالله عليكم،بماذا سيفيدونا انفصال هذه الاخت عن خطيبها ،تناولو مواضيع تكون لها صلة بهموم ومعانات المواطن،كفانا اخبار ديال والوا
Oui,reste la fiancée de tous les marocains
اخبار التفاهة
لماذا تعلني عن انفصالك
نحن نريدك ان تعلني على شيء يفيدنا
اما اعلانك عن انفصالك او اعلانك عن ذهابك المرحاض او اعلانك عن تنظيف وسخ داخل انفك لا يهمنا ولا يخصنا
يتزوجون بالاشهار. ويتطلقون بالاشهار وفيهم من يلتجئ للقضاء……انه الفن.
استعدوا لحياة الاخرة لانها هي الحياة الأبدية اما هذه الحياة فهي مرحلة امتحان و اختبار .
وحنا شغلنا، واش عندكم إفلاس إعلامي اكتعمرو الصفحات بأخبار السوق
في ماذا نستفد من الحياة هل في طاعة الله أم في مغريات الحياة أم في اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا.الله يهذي الممتلة.
هذا الخبر لا يهمنا في شئ.
من المفروض أن الخطيبين أن يكونا منفصلين و الإرتباط يكون بعد الزواج.
مشاهير التفاهة، مع كامل الأسف، حتى الصحافة تنشر التفاهة، ولاتعتبر من تعاليق القراء الذين يرفضون مثل هذه المواضيع…ارفعوا شأن صحافتكم، وارتقوا إلى مستوى المواطن والقارئ المغربي، فليس كل مغربي تافها كما يعتقد الكثيرون!!!
اخبار المرقة و الجهل .اولا لا نقول انفصال بل نقول فسخ الخطوبة انصحكم بالقراءة.ثانيا اخبار تافهة و دون المستوى.
اخبار تافهة
التفاهة