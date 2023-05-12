ليلى حديوي تعلن إنفصالها عن خطيبها

القسم الفني: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية ليلى حديوي عن فسخ خطوبتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، دون الخوض في التفاصيل و الأسباب التي دعت إلى ذلك.

و قالت عارضة الأزياء، أن الأسباب التي أدت إلى انتهاء العلاقة هي أسباب شخصية، مغتنمة الفرصة لتوجيه رسالة لأصدقائها الذين ساندوها و كانوا بجانبها في محنتها.

ووجهت المتحدثة ذاتها نصيحة لمتابعيها قائلة:” استفيدو من الحياة قدر الممكن لأن الحياة قصيرة جدا”.

و جدير بالذكر أن العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة تفاعلت مع خبر فسخ خطوبة ليلى الحديوي.

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