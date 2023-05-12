صناعة السيارات

تمديد أجل إيداع ملفات الترشيح لاقتراح مشاريع دعم إحداث أقطاب التنافسية والابتكار

2023-05-12 / 13:16
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أمس الخميس، عن تمديد أجل إيداع ملفات الترشيح لاقتراح مشاريع دعم إنشاء أقطاب التنافسية والابتكار (Clusters) في القطاعين الصناعي والتكنولوجي إلى غاية 14 يونيو المقبل بدل 19 ماي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تطلق هذا الطلب لعرض المشاريع، بهدف تحديد وانتقاء أفضل مشاريع أقطاب التنافسية والابتكار، القائمة والجديدة، القابلة للاستفادة من دعم مالي من طرف الدولة.

وأضاف المصدر ذاته، أن أقطاب التنافسية والابتكار القائمة حاليا والمعنية بطلب عرض المشاريع تتمثل في تلك التي تم انتقاؤها في إطار عروض المشاريع المعلنة سابقا، والتي تجاوزت مدة دعمها من طرف الدولة 8 سنوات.

وتهدف أقطاب التنافسية والابتكار إلى إحداث بنية حكامة تنسق بين المقاولات والمقاولات الناشئة ومؤسسات البحث والتكوين الفاعلة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، وذلك في إطار رؤية مشتركة تروم تحفيز وتطوير مشاريع تعاونية خاصة بالبحث والتطوير والابتكار ذات القيمة المضافة العالية.

وفي هذا الصدد، يمكن لحاملي المشاريع المهتمين الاطلاع على جميع الشروط المتعلقة بطلب عرض المشاريع على موقع الوزارة، علما أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح هو يوم 14 يونيو 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

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