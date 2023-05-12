رسميا.. أسود الركراكي يواجهون الرأس الأخضر في الرباط الشهر القادم

2023-05-12 / 12:40
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هبة بريس ـ رياضة

يواجه المنتخب الوطني المغربي الأول يوم الاثنين 12 يونيو 2023، في مباراة ودية، منتخب جمهورية الرأس الأحضر بداية من الساعة الثامنة مساءا.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمباراة التي ستجمعه يوم السبت 17 يونيو 2023 بمنتخب جنوب إفريقيا بملعب سوكر سيتي، بمدينة جوهانسبورغ عن المجموعة 11 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى بكوت ديفوار العام المقبل.

من جهة أخرى، عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم التشادي حاجي ألاو محمات لقيادة المباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الجنوب إفريقي بمدينة جوهانسبورغ بداية من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي ( الخامسة عصرا بالتوقيت المغربي).

وأناطت الكاف مهمة الحكمين المساعدين لكل من الكاميروني الفيس كاي نوبو نكوجو والتشادي عيسى يايا.

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