تصريحات أيت منا قبيل لقاء المحمدية و الرجاء تستنفر السلطات الأمنية الولائية

2023-05-12 / 11:24
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هبة بريس ـ رياضة

تجرى نهاية الأسبوع الجاري، قمة كروية تغري بالمشاهدة، ستجمع بين ناديي شباب المحمدية و الرجاء الرياضي ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرش و ذلك بملعب البشير بالمحمدية.

و انطلقت فصول المواجهة بين جماهير الناديين مبكرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و ذلك بسبب التصريحات التي اعتبرتها جماهير الرجاء “مستفزة” في حقهم و في حق ناديهم و الصادرة من هشام أيت منا رئيس الشركة الرياضية لشباب المحمدية.

أيت منا الذي أكد قبل أيام أنه سيرفع سعر التذاكر الخاصة بلقاء فريقه و الرجاء نكاية في مسؤولي الفريق الأخضر، فضلا على تصريحاته الموجهة أكثر من مرة لمشجعي الرجاء و رئيس النادي، أجج الأجواء قبل لقاء القمة الذي سيشهده ملعب البشير.

هذا الأمر دفع مسؤولي الأمن الولائي بجهة الدار البيضاء سطات إلى عقد عدد من الاجتماعات الأمنية لتدبير المقابلة المهمة و الحساسة، حيث تقرر تجنيد عدد كبير من عناصر الأمن سواءا في ملعب المباراة و محيطه و كذا في الطرقات المؤدية للملعب من البيضاء للمحمدية لتفادي أي اصطدامات أو مناوشات بين أنصار الناديين.

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