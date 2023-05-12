الإحتفال بشهر التراث 2023 بجهة درعة تافيلالت

هبة بريس - الرشيدية

احتفاء بشهر التراث 2023، وتحت شعار “تراثنا فخر واعتزاز” نظمت صباح أمس الخميس 11 ماي الجاري المحافظة الجهوية للتراث الثقافي بدرعة تافيلالت بتنسيق مع نادي الفن والمهن بثانوية مولاي رشيد الإعدادية بالرشيدية ونادي الإبداع والشباب بالثانوية التقنية ورشة تشكيلية في موضوع “التشكيل والتراث الثقافي بجهة درعة تافيلالت” بمكتبة المركب الثقافي والرياضي والاجتماعي اولاد الحاج .

شارك في الورشة التشكيلية 22 تلميذا وتلميذة من ثانوية مولاي رشيد الإعدادية، و تلاميذ السنة الأولى بكالوريا شعبة الفنون التطبيقية بالثانوية التقنية (16 تلميذا وتلميذة)، وأشرف على تأطيرها الأستاذ السابق لمادة التربية التشكيلية بثانوية مولاي رشيد الإعدادية بالرشيدية سعيد وعشى والذي يتدرب حاليا بسلك الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت.

حضر أشغال الورشة مديرة ثانوية مولاي رشيد الإعدادية بالرشيدية الأستاذة سميرة الحلوحي، وممثل المحافظة الجهوية للتراث الثقافي بدرعة تافيلالت السيد خالد الهلالي، وسمهان ركال أستاذة تاريخ الفن التشكيلي بالثانوية التقنية، إلى جانب المسؤول على مكتبة المركب الثقافي اولاد الحاج السيد ابراهيم وثيقي .

يشار ان المحافظة الجهوية للتراث الثقافي بدرعة تافيلالت تحتفي ب ’’شهر التراث‘‘، ببرنامج متنوع سيمتد الى غاية 22 ماي المقبل، ويستهدف فئات عمرية مختلفة بإشراك الأطفال والشباب في حمل مشعل العناية بالتراث الثقافي. ويضم أنشطة متنوعة تتماشى مع الخصوصيات الثقافية لجهة درعة تافيلالت، وتتمحور حول التراث الثقافي بشقيه المادي من قصور وقصبات وخطارات وحلي وفخار … وغير المادي من رقصات فلكلورية وعادات وتقاليد … في تماهٍ فني وعلمي أكاديمي مع مجالات الأركيولوجيا والتاريخ والحضارة والمآثر والفن التشكيلي والكنوز البشرية الحية والحكي وفنون التعابير الغنائية.

ومن أجل المعرفة العلمية القيمة والدقيقة بتراثنا الثقافي، قامت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي بدرعة تافيلالت بدعوة ثلة من الأساتذة والباحثين في التراث والتاريخ لتقديم محاضرات لتثمين المعرفة الأكاديمية ببعض الجوانب من تراثنا المتمثل في التاريخ والمجال والمجتمع والتعابير الغنائية و الكنوز البشرية الحية والعمارة والعمران.

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