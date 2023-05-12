بالأرقام.. انخفاض مبيعات الإسمنت

هبة بريس

أفادت الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت بلغت أزيد من 3,96 مليون طن عند متم شهر أبريل المنصرم، وذلك بانخفاض نسبته 8,46 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وبحسب المعطيات الصادرة عن أعضاء الجمعية (إسمنت تمارة، وإسمنت الأطلس، وإسمنت المغرب، ولافارج هولسيم المغرب)، فقد بلغت مبيعات الإسمنت خلال شهر أبريل فقط ما مجموعه 716.483 طنا، مقابل 902.513 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وذلك بانخفاض نسبته 20,61 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات الإسمنت المتراكمة عند متم مارس 2023 قد بلغت أزيد من 3,24 مليون طن، أي بانخفاض نسبته 5,26 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

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