بالأرقام.. انخفاض مبيعات الإسمنت

2023-05-12 / 09:43
7
هبة بريس

أفادت الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت بلغت أزيد من 3,96 مليون طن عند متم شهر أبريل المنصرم، وذلك بانخفاض نسبته 8,46 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وبحسب المعطيات الصادرة عن أعضاء الجمعية (إسمنت تمارة، وإسمنت الأطلس، وإسمنت المغرب، ولافارج هولسيم المغرب)، فقد بلغت مبيعات الإسمنت خلال شهر أبريل فقط ما مجموعه 716.483 طنا، مقابل 902.513 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وذلك بانخفاض نسبته 20,61 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات الإسمنت المتراكمة عند متم مارس 2023 قد بلغت أزيد من 3,24 مليون طن، أي بانخفاض نسبته 5,26 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إبراز مؤهلات المغرب في مجال الطاقات المستدامة في ستوكهولم

إبراز مؤهلات المغرب في مجال الطاقات المستدامة في ستوكهولم

2023-05-11 / 20:35
Photo of وزير النقل: الرواج البحري للبضائع بلغ أزيد من 195 مليون طن سنة 2022

وزير النقل: الرواج البحري للبضائع بلغ أزيد من 195…

2023-05-10 / 11:02
Photo of المغرب – الرأس الأخضر .. التوقيع على تسع اتفاقيات تعاون

المغرب – الرأس الأخضر .. التوقيع على تسع اتفاقيات…

2023-05-09 / 16:29
Photo of المغرب والسعودية يدرسان إطلاق صندوق لدعم الاستثمار والصادرات

المغرب والسعودية يدرسان إطلاق صندوق لدعم الاستثمار والصادرات

2023-05-08 / 14:12
Photo of فاعلون اقتصاديون ألمان يطلعون على فرص الاعمال في جهة الرباط

فاعلون اقتصاديون ألمان يطلعون على فرص الاعمال في جهة…

2023-05-06 / 15:16
Photo of جهة الشرق .. إنخفاض نسبة البطالة خلال الفصل الأول لسنة 2023

جهة الشرق .. إنخفاض نسبة البطالة خلال الفصل الأول…

2023-05-06 / 09:31
Photo of مبادرة “تكيف الفلاحة الإفريقية”: مسؤولون يشيدون بجهود المغرب

مبادرة “تكيف الفلاحة الإفريقية”: مسؤولون يشيدون بجهود المغرب

2023-05-05 / 22:01
Photo of ” ساوند إنيرجي” يُعلن إنتاج المغرب للغاز الطبيعي رسميا مطلع 2024

” ساوند إنيرجي” يُعلن إنتاج المغرب للغاز الطبيعي رسميا…

2023-05-05 / 20:14
Photo of وهبي : الإصلاحات بالمملكة مكنت من تزايد تدفقات الاستثمارات

وهبي : الإصلاحات بالمملكة مكنت من تزايد تدفقات الاستثمارات

2023-05-05 / 19:21
Photo of “الفاو”: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

“الفاو”: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

2023-05-05 / 16:19

‫7 تعليقات

  2. معاناة المنعشين العقاريين من أزمة ارتفاع تكاليف البناء وبين ارتفاع اثمنة الشقق ..

  3. ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية جعل شركات الاسمنت والبناء في خبر كان ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق