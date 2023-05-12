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طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-05-12 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي، والشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية وستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى والجنوبية الأطلس، مع تناثر غبار بكل من الجنوب، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و25 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وشرق جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بمعظم أرجاء المملكة.

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‫12 تعليقات

  8. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..

  11. لابد من الحيطة والحذر من في هذه الايام الحار نتمنا من الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعه

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