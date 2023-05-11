اتهمته بطردها من زفافه..غيث مروان يرد على بيسان إسماعيل

2023-05-11 / 23:09
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القسم الفني: هبة بريس

علق اليوتيوبر السوري غيث مروان على مواطنته بيسان إسماعيل بعد اتهامه بطردها من حفل زفافه و سارة الورع.

وقال مروان : “توضيح لم يتم عزيمة بيسان لا شفهيا ولا عن طريق المزح ولا حتى في حفلة نور، توضيح تاني انا متأكد انه بكرا رح تطلع يا اما بفيديو يوتيوب او بشي مقابلة تألف قصة تانية الله وأعلم شو هي “.

وأضاف قائلا: “توضيح أهم ما رح ارد مرة ثانية على دراما ( انتي عملتيها من ولا شي) المهم مبروك طلعتي ترند متل ما كان بدك وهلأ خليني انبسط بزواجي لو سمحتي”.

وكانت بيسان إسماعيل قد كشفت أنها فوجئت بطردها من حفل زفاف مواطنها غيث مروان وسارة الورع، وفق ما أعلنته عبر مقطع فيديو.

واضافت أنها التقت بالعروسين قبل أيام، وتلقت دعوة منهما لحضور حفل الزفاف، وبناء على ذلك قامت بتجهيز نفسها وإطلالتها، مؤكدة أنها كانت مستعدة للحفل.

وواصلت أنها توجهت إلى الحفل رفقة شخصين لم تكشف عن هويتهما، ولدى وصولهم إلى موقع الحفل، فوجئت بأن رجل الأمن يخبرها بأنها ممنوعة من الدخول، فيما سمح للشخصين اللذين كانا برفقتها بالدخول، بينما بقيت هي تنتظر في الخارج.

وأشارت إلى أنها لاحقا، تلقت مكالمة هاتفية، حيث أبلغها المتصل، أنها ممنوعة من دخول الحفل بالاسم، مؤكدة أن هذا كل ما حدث، رغم أنها كانت قد جهّزت نفسها وإطلالتها، موجهة التحية للنجم المصري تامر حسني.

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