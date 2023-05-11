مقترح قانون يقضي بتحميل الراكب مسؤولية عدم ربط حزام السلامة

2023-05-11 / 22:46
1
هبة بريس _ الرباط

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يهدف إلى تحميل الراكب مسؤولية عدم ربط حزام السلامة وليس السائق كما هو معمول به الان.

وجاء في مذكرة تقديمية للفريق الحركي، ” كما هو معلوم لا يوجد نص صريح يوجب على السائق إجبار الركاب معه على وضع حزام الأمان أو السلامة، فقط يبقى الفهم بشكل ضمني أن السائق هو المسؤول عن كل ما يجري داخل المركبة وما يرتكب داخلها من مخالفات لقانون السير”.

وسجلت المذكرة أن المادة 185 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص أن حزام سلامة اجباري ويعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، بالإضافة الى المادة 7 من المرسوم 29-09-2010 والتي جاء فيه أن استعمال حزام السلامة يكون إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف خارج التجمعات العمرانية، ثم أضاف المشرع الاعفاء من الإجبار المذكور للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة او مؤقتة من وضع الحزام”.

وأوضحت المذكرة أنه واستحضارا لكل هذه المعطيات فقد قرر الفريق الحركي التقدم بهذا المقترح لحل هذا اللبس الحاصل على أساس الإجبار موجه للراكب وليس السائق وأن المسؤولية القانونية تقع على مرتكب المخالفة بشكل شخصي، وبالتالي فإذا ما تمت معاينة راكب لا يضع حزام السلامة فهو من يجب ان تسجل المخالفة في حقه وليس السائق، بينما يتحمل السائق مسؤولية الركاب الذين يقل سنهم عن 18 سنة

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيقاف 18 شخصا متورطا في قرصنة المعطيات البنكية

إيقاف 18 شخصا متورطا في قرصنة المعطيات البنكية

2023-05-12 / 12:15
Photo of أكادير: حجب الثقة على رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى وطلب لإفتحاص مالي

أكادير: حجب الثقة على رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى…

2023-05-12 / 11:01
Photo of الإحتفال بشهر التراث 2023 بجهة درعة تافيلالت

الإحتفال بشهر التراث 2023 بجهة درعة تافيلالت

2023-05-12 / 10:03
Photo of تعزيز الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة في مجالات التعليم العالي والتربية

تعزيز الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة في مجالات التعليم…

2023-05-12 / 09:16
Photo of طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-05-12 / 09:08
Photo of طنجة.. إطلاق الشرطة الإدارية

طنجة.. إطلاق الشرطة الإدارية

2023-05-11 / 23:26
Photo of “شجاع مثل الأسد”.. تغريدة تقود رجلا إلى السجن 5 سنوات في بريطانيا

“شجاع مثل الأسد”.. تغريدة تقود رجلا إلى السجن 5…

2023-05-11 / 21:09
Photo of محكمة النقض تؤجل النظر في دعوى إلغاء امتحان المحاماة

محكمة النقض تؤجل النظر في دعوى إلغاء امتحان المحاماة

2023-05-11 / 20:01
Photo of عيد الأضحى 2023 بالمغرب .. إجراءات حكومية جديدة

عيد الأضحى 2023 بالمغرب .. إجراءات حكومية جديدة

2023-05-11 / 19:23
Photo of مجلس جماعة اجزناية يهاجم مجددا الوكالة الحضرية لطنجة !

مجلس جماعة اجزناية يهاجم مجددا الوكالة الحضرية لطنجة !

2023-05-11 / 18:51

تعليق واحد

  1. في حالة تحميل الراكب المسؤولية و ضبط من طرف حاجز قضائي و هو غير مستعمل للحزام كيف ستتم متابعته و تغريمه علما ان العديد من الناس لا يحملون معهم بطائق التعريف؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق