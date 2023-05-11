النصيري يسجل هدفا ويقود إشبيلية للتعادل أمام يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

هبة بريس : رياضة

قاد الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه اشبيلية لفرض التعادل على يوفنتوس بهدف لمثله، مساء اليوم الخميس بملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل النصيري هدف التقدم لاشبيلية في الدقيقة 26، قبل أن يدرك يوفنتوس التعادل في الدقيقة 97 عبر اللاعب فريديركو غاتي.

وسيلتقي الطرفان في موقعة الإياب يوم الخميس القادم بداية من الثامنة مساء بملعب رامون سانشيز بيزخوان بمدينة اشبيلية.

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