بعد طلاقهما..بسمة بوسيل و تامر حسني يحتفلان بعيد ميلاد نجلتهما

القسم الفني: هبة بريس

احتفل كل من الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل و الفنان المصري تامر حسني بذكرى ميلاد طفلتهما و ذلك بعد أيام عن إعلانهما الانفصال بشكل رسمي.

وظهر كل من تامر وبسمة في مقطع فيديو وهما يرقصان مع تالية وأمايا في أجواء مليئة بالفرح والأجواء الإيجابية، إذ حرصت خريجة ستار أكاديمي على تقاسمه مع متابعيها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستقرام.

ويأتي هذا الاحتفال بعد أيام قليلة من معايدة بسمة وتامر لبناتهما بطريقة مشتركة، في إشارة منهما أن فشل العلاقة الزوجية لن يؤثر على علاقتهما بأطفالهما.

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