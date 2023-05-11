بعد طلاقهما..بسمة بوسيل و تامر حسني يحتفلان بعيد ميلاد نجلتهما

2023-05-11 / 22:17
القسم الفني: هبة بريس

احتفل كل من الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل و الفنان المصري تامر حسني بذكرى ميلاد طفلتهما و ذلك بعد أيام عن إعلانهما الانفصال بشكل رسمي.

وظهر كل من تامر وبسمة في مقطع فيديو وهما يرقصان مع تالية وأمايا في أجواء مليئة بالفرح والأجواء الإيجابية، إذ حرصت خريجة ستار أكاديمي على تقاسمه مع متابعيها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستقرام.

ويأتي هذا الاحتفال بعد أيام قليلة من معايدة بسمة وتامر لبناتهما بطريقة مشتركة، في إشارة منهما أن فشل العلاقة الزوجية لن يؤثر على علاقتهما بأطفالهما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. إفتتاح فعاليات الدورة 30 لمهرجان الطرب الغرناطي

وجدة .. إفتتاح فعاليات الدورة 30 لمهرجان الطرب الغرناطي

2023-05-11 / 23:26
Photo of اتهمته بطردها من زفافه..غيث مروان يرد على بيسان إسماعيل

اتهمته بطردها من زفافه..غيث مروان يرد على بيسان إسماعيل

2023-05-11 / 23:09
Photo of محامي شاكوش: “والد زوجة موكلي خدعنا وكتب في العقد آنسة بكر رشيد”

محامي شاكوش: “والد زوجة موكلي خدعنا وكتب في العقد…

2023-05-11 / 12:41
Photo of أسعار تذاكر حفل ب”كابونيكرو” تصل ل 12000درهم و مصدر يكشف التفاصيل

أسعار تذاكر حفل ب”كابونيكرو” تصل ل 12000درهم و مصدر…

2023-05-11 / 10:59
Photo of وفاة الفنان المغربي محمد بلفقيه

وفاة الفنان المغربي محمد بلفقيه

2023-05-10 / 15:10
Photo of حصريا.. أمين الناجي يقاضي طليقته و المصالح الأمنية تستمع لجميلة الهوني

حصريا.. أمين الناجي يقاضي طليقته و المصالح الأمنية تستمع…

2023-05-10 / 13:12
Photo of جومانا مراد: حسيت إن بنتي هتموت قبل وفاتها بيوم

جومانا مراد: حسيت إن بنتي هتموت قبل وفاتها بيوم

2023-05-10 / 11:27
Photo of مدير التراث الثقافي : من المرتقب أن يتم تسجيل القفطان المغربي رسميا في اليونيسكو سنة 2025

مدير التراث الثقافي : من المرتقب أن يتم تسجيل…

2023-05-09 / 22:46
Photo of الصويرة : مهرجان كناوة و موسيقى العالم يطل من جديد في دورته 24

الصويرة : مهرجان كناوة و موسيقى العالم يطل من…

2023-05-09 / 16:07
Photo of “وكر الذيب” مسرحية تخترق عوالم اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي

“وكر الذيب” مسرحية تخترق عوالم اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي

2023-05-08 / 23:09
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق