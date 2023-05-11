“شجاع مثل الأسد”.. تغريدة تقود رجلا إلى السجن 5 سنوات في بريطانيا

هبة بريس _ وكالات

أصدرت محكمة بريطانية، الخميس، حكما بالسجن لخمس سنوات ونصف بحق رجل أشاد بمقتل المعلم الفرنسي صامويل باتي ونشر صورا لرأسه المقطوع.

وأدين أجمال شاهبال (41 عاما) في مارس الماضي في محكمة برمنغهام لنشره تغريدات تشجع على “ارتكاب أعمال إرهابية أو الإعداد لها أو التحريض عليها”.

وكان شاهبال وصف في تغريدات على تويتر قاتل باتي وهو معلم فرنسي قطع رأسه في أكتوبر 2020 بأنه “شجاع مثل الأسد”.

ونشر أيضا صورة لرأس باتي المقطوع في الشارع قائلا إن “الوقح أرسل إلى الجحيم”.

وقال القاضي ميلبورن إنمان خلال النطق بالحكم “لقد عبرت عن إيديولوجية إسلامية متطرفة تضمنت القتل المباشر أو قطع رأس أي شخص يعتقد بأنه ارتكب التجديف ضد دينك”.

واعتقل شاهبال في مارس 2021 في منزله في نوتنغهام بعد تغريدات دعم فيها حزبا سياسيا في باكستان يدعم قتل من يفترض أنهم مجدفون.

ونشرت بعض هذه التغريدات على حسابه العام في سبتمبر 2020، بعد يوم من هجوم ثان استهدف مجلة “شارلي ايبدو” الفرنسية الساخرة.

وخلال محاكمته، ادعى شاهبال أنه يقوم بإعادة نشر وجهات نظر أشخاص آخرين “للحصول على المزيد من المتابعين”.

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